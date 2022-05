CHE FURBO PUTIN: HA FATTO LA GUERRA PERCHÉ LA NATO SI ESPANDEVA TROPPO E ORA SI RITROVA ACCERCHIATO - IL MINISTRO FINLANDESE AGLI AFFARI EUROPEI, TYTTI TUPPURAINEN, CONFERMA: “È MOLTO PROBABILE CHE CHIEDEREMO L’INGRESSO NELLA NATO. UNA DECISIONE NON È STATA ANCORA PRESA, MA È UNA RISPOSTA NATURALE ALLA GUERRA IN UCRAINA. MI AUGURO UN BREVE PROCESSO DI RATIFICA…”

VLADIMIR PUTIN E L'ADESIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO - MEME

(ANSA) - E' "molto probabile" che la Finlandia chieda l'ingresso nella Nato. Lo afferma il ministro finlandese agli Affari Europei, Tytti Tuppurainen in un'intervista alla Cnn. Precisando che una decisione non è ancora stata presa, il ministro spiega come una possibile adesione alla Nato è una "risposta naturale" alla guerra della Russia in Ucraina. Il ministro si augura un "breve processo di ratifica" nel caso in cui la Finlandia chiedesse l'adesione.

