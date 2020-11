CHE IMBARAZZO PER ROMA E PER LE CENERI DEL MOVIMENTO 5 STELLE - MARCELLO DE VITO, INDAGATO PER CORRUZIONE E GIÀ INCARCERATO PER IL CASO DELLO STADIO DELLA ROMA, HA ACCOLTO INDOSSANDO LA FASCIA TRICOLORE IL FERETRO DI GIGI PROIETTI IN CAMPIDOGLIO. MANCANDO LA RAGGI, È LUI LA CARICA PIÙ ALTA. COSA AVREBBERO DETTO I GRILLINI (O ''IL FATTO'' DI TRAVAGLIO) SE FOSSE STATO UN COMUNE A GUIDA PD O LEGA?

Estratto dall'articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

(…) Marcello De Vito. Il quasi ex grillino arrestato per corruzione (provvedimento poi annulato dalla Cassazione) nell’inchiesta sullo stadio della Roma a Tor di Valle (già ippodromo di solenni mandrakate, ovvio), ma ora libero di presiedere l’assemblea capitolina. Candidato sconfitto nel 2013 e sindaco mancato nel 2016 (vittima di un raggiro interno, stile Manzotin), Marcellone ha avuto l’onore di aspettare il feretro di Proietti in piazza del Campidoglio. Era la carica istituzionale più alta in grado, disponibile in città. Con la fascia tricolore al petto, De Vito si è goduto, in diretta tv, il momento di visibilità più lucente di questa scalcagnata amministrazione. S’è ariconsolato cò l’ajetto, come avrebbe chiosato il sor maestro. (…)

