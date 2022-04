E CHE LAZO! - A PARMA LA POLIZIA LOCALE AVRÀ IN DOTAZIONE UN LAZO PER IMMOBILIZZARE I MALVIVENTI SENZA PROVOCARE DANNI- MATTIA FELTRI: “SONO MOLTO STUPITO CHE SALVINI NON ABBIA ANCORA COMMENTATO. DALL’ULTIMA SCAMPAGNATA IN POLONIA HA RIPRESO A OCCUPARSI DEI CARI VECCHI TEMI. C’È IL RITORNO DI UN GRANDE CLASSICO: IL TASER. MI RIMANE UN DUBBIO: PERCHÉ LA NOSTRA POLIZIA PUÒ DIFENDERSI (E DIFENDERCI) DAI TEPPISTI CON IL TASER, E GLI UCRAINI NON POSSONO DIFENDERSI DAI CARRARMATI RUSSI CON QUALCHE MITRAGLIATRICE? A MENO CHE NON SI STIA STUDIANDO DI MANDARGLI IL LAZO”

1 - MANDIAMOGLI IL LAZO

Mattia Feltri per “la Stampa”

Sono molto stupito che Matteo Salvini non abbia ancora commentato con giubilo la dotazione del lazo alla polizia urbana di Parma (non sto scherzando: un lazo tecnologico, del terzo millennio, ma un lazo).

Da qualche tempo, infatti, il nostro statista è piuttosto indaffarato a dire la sua su questo e quello, ma sulla guerra no.

Dall'ultima scampagnata in Polonia, diciamo, quando il sindaco di confine mandò al diavolo lui e il suo Putin.

Da allora, Salvini ha ripreso a occuparsi dei cari vecchi temi, ieri per esempio della flat tax, e l'altro ieri del nuovo stadio di Milano. Se nelle faccende attuali fa solo figure da bagonghi, tanto vale rifugiarsi nelle faccende classiche, su cui si muove con la dimestichezza del veterano.

E dunque il suo Twitter e il suo Facebook sono di nuovo l'antologia del sovranista da spiaggia, contro la politica degli sbarchi del ministro Lamorgese, soprattutto contro immigrati e rom, rifugiati veri e rifugiati presunti. Però c'è il ritorno di un altro grande classico: il taser. Per gli ignari, il taser è una pistola elettrica con cui si immobilizza l'obiettivo senza ammazzarlo.

Salvini, grande sostenitore del taser, è entusiasta dell'uso fatto dalla polizia di Firenze su un peruviano che andava in giro ubriaco col coltello, e da quella di Cagliari su un nigeriano che guidava come un pazzo. Niente da dire, per carità. Soltanto mi rimane un dubbio: perché la nostra polizia può difendersi (e difenderci) dai teppisti con il taser, e gli ucraini non possono difendersi dai carrarmati russi con qualche mitragliatrice? A meno che non si stia studiando di mandargli il lazo.

2 - UN 'LAZO' IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PARMA

(ANSA) - Arriva il 'lazo' per la polizia locale di Parma. Dopo un periodo di sperimentazione entra nelle dotazioni il bolawrap, un nuovo strumento non-lethal in grado di immobilizzare (senza provocare danni fisici) malviventi o persone pericolose per sé stesse e per gli altri.

Il dispositivo è composto da un laccio in kevlar (una fibra sintetica dotata di grande resistenza meccanica alla trazione) che viene lanciato verso le gambe o il tronco del soggetto con l'effetto di ottenere una legatura efficace, che ne impedisce qualsiasi ulteriore movimento.

Lo strumento, realizzato da un'azienda americana, è dotato anche di un laser guida per la mira e di una cartuccia a salve, che garantisce la proiezione del 'bola' alla velocità di oltre 150 metri al secondo fino ad una distanza di 6-7 metri. La sperimentazione sarà preceduta dalla formazione di una decina tra ufficiali e agenti, che a loro volta saranno i formatori interni dei reparti quando lo strumento sarà dotato a regime.

"Abbiamo deciso di dotare la Polizia Locale di Parma di questo strumento di autotutela: siamo il primo comune in Emilia Romagna a sperimentarlo ha spiegato l'assessore alla sicurezza del comune di Parma Cristiano casa - È estremamente efficace nell'immobilizzazione di persone pericolose, a distanza, e senza provocare danni fisici.

Siamo sicuri che accrescendo le dotazioni di sicurezza della Polizia Locale saremo in grado di aumentare la percezione di sicurezza delle parmigiane e dei parmigiani. Se la sperimentazione darà esiti positivi, come si ipotizza, doteremo il Corpo di Polizia Locale del Bolawrap".

