“PARLARE DI APPOGGIO ESTERNO AL GOVERNO È INOPPORTUNO E ASSURDO” – PREOCCUPATO DALLE “AVVENTATE MOSSE GRILLINE”. IL SOTTI-LETTA INVIA UN AUT-AUT A CONTE: "SE VOI ANDATE ALL’APPOGGIO ESTERNO, SI VA SUBITO AL VOTO OGNUNO PER CONTO PROPRIO. NON SO QUANTO CONVENGA AL M5S E A SALVINI…” – TUMULATO IL CAMPO LARGO, ENRICHETTO SPINGE PER IL PROPORZIONALE