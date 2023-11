27 nov 2023 10:57

CHE PALLE, QUI NESSUNO VUOLE ANDARE IN PENSIONE - A 65 ANNI NICHI VENDOLA TORNA ALLA POLITICA ATTIVA - E PER NON DARE L’IMPRESSIONE DI NON ESSERE UN ROTTAME, CI RIFILA UNA DELLE SUE SOLITE SUPERCAZZOLE: “NON SONO MAI FUGGITO. SI PUÒ FARE POLITICA ANCHE LONTANI DAI RADAR DEI MEDIA. INNANZITUTTO HO CERCATO DI ESSERE UN BUON GENITORE PER IL MIO BAMBINO POI HO SCRITTO DUE LIBRI, HO PORTATO IN SCENA IN GIRO PER L’ITALIA ‘QUANTO RESTA DELLA NOTTE’, UN ROSARIO DI MONOLOGHI SULLA DISUMANITÀ”