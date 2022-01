A CHE PUNTO È LA NOTTE DELLE TRATTATIVE? A UN PUNTO MORTO – AL PRIMO GIRO IL CENTROSINISTRA (PD-M5S-LEU) VOTERÀ SCHEDA BIANCA. LO STESSO FARANNO I RENZIANI E PROBABILMENTE ANCHE “FRATELLI D’ITALIA” – MELONI: “COMUNQUE VADA SOSTERREMO IL RITORNO ALLE URNE. NOI INDISPONIBILI A UN MATTARELLA BIS” – CONTE: “IL NOSTRO OBIETTIVO NON È UN PATTO DI LEGISLATURA. IL M5S VUOLE PRESERVARE L’AZIONE DI GOVERNO” (QUINDI NO A DRAGHI) - CALENDA E +EUROPA LANCIANO MARTA CARTABIA E L'ARCIGAY AFFOSSA RICCARDI: "IL PRESIDENTE SIA UNA FIGURA LAICA E INNAMORATA DEI DIRITTI"

QUIRINALE: CONTE, NESSUN VETO, SERVE ALTO PROFILO

(ANSA) - "Noi non poniamo veti su nessuno, abbiamo alzato l'asticella, vogliamo una personalità di alto profilo, compatibile coi valori del Movimento". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio.

QUIRINALE:CONTE,PER M5S OBIETTIVO PRESERVARE AZIONE GOVERNO

(ANSA) - "Ieri l'assemblea M5s, che è il numero piu consistente, ha convenuto diffusamente che l'obiettivo è preservare la continuità dell'azione di governo perché non possiamo trascurare che ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che prima ci fermiamo per il Quirinale e poi per un nuovo governo". Così Giuseppe Conte entrando alla Camera per il vertice con Pd e Leu. "Il nostro primo obiettivo, non è il patto di legislatura ma un patto per i cittadini".

QUIRINALE: CONTE, NON CI PIACE FORMULA 'PATTO LEGISLATURA'

(ANSA) - "Il nostro primo obiettivo non è un patto di legislatura, per noi non esiste questa formula, non mi piace, i parlamentari del Movimento non vogliono durare fino alla fine della legislatura, noi vogliamo un patto per i cittadini". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte arrivando alla Camera (ANSA).

QUIRINALE:MELONI,C.DESTRA PUÒ GESTIRE PARTITA SE UNITO

(ANSA) - "Il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere da solo il capo dello Stato ma se rimane compatto, può sicuramente condurre la partita. E per questo l'obiettivo di Fratelli d'Italia è sempre stato quello di lavorare per la compattezza della coalizione e siamo consapevoli di poter incidere in questa elezione, ma non decidere, perché il numero dei grandi elettori di Fratelli d'Italia è molto diverso dal consenso che oggi abbiamo a livello nazionale". L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni secondo quanto si apprende, durante la riunione con i grandi elettori del suo partito.

QUIRINALE: MELONI, RITORNO A URNE COMUNQUE VADA

(ANSA) - "Comunque vada, noi sosterremo il ritorno alle urne anche perché il mandato di Draghi, a nostro avviso, è legato a quello di Sergio Mattarella. Noi puntiamo a un governo che abbia un programma coeso e un chiaro mandato popolare". L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, come si apprende, nell'assemblea con i suoi grandi elettori.

Meloni ha aggiunto: "Provare a creare le condizioni per tornare al voto il prima possibile: questa è la nostra posizione che è difforme da quella di tutto il resto del Parlamento. Ci dicono che abbiamo questa posizione perché siamo gli unici che aumenterebbero i propri eletti in caso di voto, ma la verità è che noi chiedevamo elezioni anche quando i nostri numeri erano molto diversi da oggi. È falso che le chiediamo per interesse, ma è vero che gli altri faranno di tutto per evitarle per interesse".

QUIRINALE: MELONI, PRESIDENTE NON SI LIMITI A FARE IL NOTAIO

(ANSA) - "La sinistra ha finora inteso il presidente della Repubblica come qualcuno che deve difendere prioritariamente lei e non gli interessi dell'Italia. Noi, invece, abbiamo sempre sostenuto che deve difendere la volontà popolare e che nelle ipotesi di scioglimento delle Camere, il suo ruolo non si deve limitare a essere quello di un notaio". Secondo quanto si apprende, così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia nell'assemblea con i suoi grandi elettori.

QUIRINALE: MELONI, FDI INDISPONIBILE A MATTARELLA BIS

(ANSA) - "Alcuni lavorano alla riproposizione di Mattarella, anche se lui stesso ha dichiarato la sua indisponibilità. Noi non lo chiediamo e su questa ipotesi siamo indisponibili: quella della riconferma del presidente uscente non può diventare una prassi". È la posizione espressa, secondo quanto si apprende, da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni durante l'assemblea con i suoi grandi elettori. (ANSA).

Quirinale: Azione/+Europa candidano Cartabia

(ANSA) - Azione e +Europa voteranno per Marta Cartabia al primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa Carlo Calenda e Benedetto della Vedova al termine di una riunione con i grandi elettori dei due partiti.

QUIRINALE: TAJANI, SOLO DRAGHI GARANTISCE UNITÀ NAZIONALE

(ANSA) - "Mi pare che sia un'opinione suffragata anche dal Financial Times oggi, togliere Draghi dalla guida del governo significa non fare al meglio l'interesse del nostro Paese, non è una questione sulle capacità di Draghi. Lui sarebbe un eccellente Presidente della Repubblica ma in questa fase L' Italia ha bisogno di un governo di unità nazionale e solo Draghi può tenere unito questo governo". Lo ha detto il coordinatore di Fi Antonio Tajani arrivando alla Camera a chi gli chiede se a suo giudizio Draghi debba restare a palazzo Chigi.

QUIRINALE: ARCIGAY,SIA FIGURA LAICA E INNAMORATA DEI DIRITTI

(ANSA) - "Abbiamo seguito con attenzione il dibattito che da giorni attraversa media e opinione pubblica sul successore di Sergio Mattarella al Quirinale": lo dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay che prosegue: "Col rispetto che riteniamo sia dovuto a un processo di tale importanza e delicatezza, vogliamo trasmettere l'auspicio che il prossimo Capo dello Stato sia una persona di altissimo profilo, laica e innamorata dei diritti, che sono l'architrave della nostra Carta costituzionale. Al Presidente Mattarella, che conclude il suo settennato, trasmettiamo la nostra gratitudine per l'attenzione che in questi anni ha manifestato nei confronti della comunità lgbtqi", conclude.

QUIRINALE: RENZI, C.DESTRA FACCIA NOME IN GRADO DI CRESCERE

(ANSA) - "A fronte di una disponibilità repubblicana a non porre veti su candidati espressi dal centrodestra deve corrispondere dai leader del centrodestra una qualità politica a costruire una candidatura che cresca. Mattarella nel 2015 partiva da 420 voti poi crebbero e arrivarono a 650.

Contano anche i trend. Altrimenti i leader del centrodestra dimostreranno di essere buoni a giocare le partite di pre campionato e non la Champions". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi a Radio Leopolda, in uncolloquio con Enrico Mentana e Roberto Giachetti. Al nome avanzato da Mentana di Elisabetta Belloni come candidata al Quirinale, Giachetti ha sollevato l'obiezione che l'ambasciatrice attualmente "guida i servizi segreti. Sarebbe un passaggio da Unione sovietica" riferendosi, come ha spiegato Renzi, a Jury Andropov.

QUIRINALE: LA RUSSA, PROBABILMENTE VOTEREMO SCHEDA BIANCA

(ANSA) - "Probabilmente voteremo scheda bianca, ma ancora dobbiamo decidere". Lo ha detto il senatore di FdI Ignazio La Russa entrando alla sede dei gruppi, alla Camera.

QUIRINALE: GRANDI ELETTORI IV VOTERANNO OGGI SCHEDA BIANCA

(ANSA) - I 44 Grandi Elettori di Iv lasceranno oggi scheda bianca nella prima votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. E' la decisione che, a quanto si apprende, hanno preso parlamentari e delegati regionali del partito di Matteo Renzi nell'assemblea appena conclusasi.