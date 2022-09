A CHE PUNTO È LA NOTTE UCRAINA - DOPO I REFERENDUM FARSA PER L’ANNESSIONE DEL DONBASS ALLA RUSSIA, DEFINITI DA JOSEP BORRELL “ILLEGALI E FALSIFICATI”, GLI STATI UNITI STANNO PREPARANDO UN PACCHETTO DI AIUTI MILITARI DA 1,1 MILIARDI DA INVIARE IN UCRAINA (TRA CUI I SISTEMI ANTI-MISSILI HIMARS) E NUOVE SANZIONI PER MOSCA - IL MINISTRO DEGLI ESTERI POLACCO AVVERTE PUTIN: SE LA RUSSIA USERÀ ARMI NUCLEARI LA NATO REAGIRÀ IN MANIERA "DEVASTANTE" - E MOSCA BLOCCA I DISERTORI CHE VOGLIONO SCAPPARE IN GEORGIA...

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo pacchetto di armi da 1,1 miliardi di dollari per l'Ucraina in previsione dell'annuncio da parte della Russia dell'annessione di territori ucraini. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione all'agenzia Reuters. Nel nuovo invito ci saranno i sistemi anti-missile Himars già inviati alle forze di Kiev in passato, munizioni, vari tipi di sistemi anti droni radar, precisano le fonti. L'amministrazione sta anche preparando nuove sanzioni contro Mosca in risposta ai referendum.

(ANSA) - Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, ha dichiarato che la risposta della Nato a qualsiasi uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina sarà "devastante". In un'intervista al talk show della Nbc 'Meet the Press' il ministro, in visita a Washington, ha avvertito che se Putin dovesse usare la bomba atomica la Nato reagirà "in maniera convenzionale, quindi non usando un'arma nucleare, "ma la risposta sarà devastante". "Questo è il messaggio che l'Alleanza sta inviando alla Russia in questo momento", ha aggiunto il ministro di Varsavia.

(ANSA) - La Russia sta per aprire un centro di reclutamento al confine con la Georgia, per intercettare uomini abili all'arruolamento nell'esercito per combattere in Ucraina fra le decine di migliaia di persone in coda che cercano di uscire dalla Federazione russa proprio per sfuggire a questa prospettiva. Lo scrive la Bbc sul suo sito, citando fonti delle autorità locali. "Gli agenti al valico di frontiera di Verkhniy Lars saranno incaricati di convocare 'cittadini in età di arruolamento', dicono le autorità", scrive Bbc, che aggiunge che le immagini satellitari mostrano code lunghe chilometri di auto alla frontiera caucasica.

(ANSA-AFP) - L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha detto che i risultati dei referendum per l'annessione alla Russia tenuti in quattro regioni dell'Ucraina occupata dai russi sono stati "falsificati" e che le consultazioni in sé sono state "illegali". "Si tratta di una nuova violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina in un contesto di violazioni sistematiche dei diritti umani", ha scritto Borrell su Twitter. "Salutiamo il coraggio degli ucraini, che continuano a opporsi e a resistere all'invasione russa", ha aggiunto.

