31 mar 2021 13:14

CHE RAZZA DI ASSESSORE È QUESTO? - IL GOVERNATORE NELLO MUSUMECI TRADITO DAL SUO "FIGLIOL PRODIGO", L'AVVOCATO RUGGERO RAZZA ACCUSATO DI AVER MANIPOLATO I DATI DEI MORTI IN SICILIA PER EVITARE LA ZONA ROSSA - GLI INIZI IN ALLEANZA NAZIONALE ASSIEME A FRANCESCO STORACE, L'AMORE CON LA GIOVANE DEPUTATA DEL M5S ELENA PAGANA, UN FIGLIO IN ARRIVO: ORA SUL SUO CURRICULUM È PIOMBATA L'INCHIESTA PARTITA DA TRAPANI...