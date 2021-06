30 giu 2021 08:34

CHE SUCCEDE IN COREA DEL NORD? KIM JONG-UN HA DENUNCIATO UN "GRAVE INCIDENTE" NON MEGLIO SPECIFICATO LEGATO ALLA PANDEMIA DEL COVID-19 CHE POTREBBE METTERE A REPENTAGLIO LA SICUREZZA DEL PAESE - RIMOSSI DAGLI INCARICHI ALCUNI FUNZIONARI DI ALTO LIVELLO CHE, "TRASCURANDO IMPORTANTI DECISIONI DEL PARTITO, HANNO CAUSATO UN GRAVE INCIDENTE CHE PONE UN'ENORME CRISI PER LA SICUREZZA DELLA NAZIONE E DEL SUO POPOLO"