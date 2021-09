28 set 2021 16:45

CHE SUCCEDERÀ IN EUROPA DOPO LE ELEZIONI IN GERMANIA? - IL DISASTRO DI ARMIN LASCHET CAUSERÀ UN EFFETTO DOMINO A BRUXELLES: IL PPE È IN FORTE CRISI DI IDENTITÀ E ANCHE LA LEADERSHIP DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, URSULA VON DER LEYEN NE ESCE RIDIMENSIONATA - A GENNAIO SI VOTA PER LA PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO E LO STALLO A BERLINO PUÒ FAVORIRE UNA RICONFERMA DI DAVID SASSOLI…