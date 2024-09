DAGOREPORT

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 1

Non ci vuole il mago Otelma e neppure Dagospia per prevedere il Gennymeteo delle prossime ore. L’assedio si sposterà a Piazzale Clodio, per il conto alla rovescia dell’iscrizione della notitia criminis (scoccata dall’arco del denunciante abituale Bonelli e, a quanto si apprende, anche dallo stesso Ministro, che starebbe valutando da par sua di presentare un esposto in procura) al RGNR (Registro delle Notizie di Reato), poi dell’ assegnazione del fascicolo a un PM e della delega alla polizia giudiziaria per le indagini.

A carico di noti o di ignoti? Questo potranno dirlo solo i pubblici ministeri, dopo aver acquisito gli atti e raccolto le testimonianze delle persone informate dei fatti, in primis Maria Rosaria Boccia, che non vede l’ora di vuotare il sacco a verbale.

A quel punto inizierà il balletto dei comunicati prestampati in batteria: “fiducia nella magistratura”, “l’indagine è un atto dovuto”, tutti certi di poter chiarire la loro estraneità e che “la giustizia farà il suo corso”.

gennaro sangiuliano giorgia meloni foto di bacco

Mentre gli strateghi della comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi, che hanno ormai definitivamente dimostrato sul campo tutto il loro valore, trasformando una squallida vicenda di corna locali, vesuviane, in uno scandalo internazionale che sta facendo traballare il governo coprendolo di ridicolo, hanno già pronta la velina per (provare a) chiudere il caso: basta gossip, il governo va avanti con la fiducia degli italiani.

Ma se da comica la faccenda si fa davvero seria, allora le domande non più a Sangiuliano ma alla premier di Colle Oppio saranno altre e ben più imbarazzanti.

MARIA ROSARIA BOCCIA CON GENNARO SANGIULIANO IL 5 AGOSTO 2023 (IL GIORNO IN CUI SI SAREBBERO CONOSCIUTI)

La prima: se è vero come è vero che voci, foto, email, audio, scontrini e dossier di ogni tipo circolano almeno da un anno, di bocca in bocca, da ufficio a ufficio, da redazione a Instagram e da Instagram a redazione, come è possibile che nessuno spiffero sia mai arrivato alle orecchie della Ducetta?

Nessun solerte addetto alla sicurezza dello stato e del Premier ha mai intercettato un indizio della spy story da riportare in una delle informative riservate che settimanalmente vengono recapitate al Presidente del Consiglio per il tramite della segreteria speciale?

GIORGIA MELONI UNFIT - MEME

Possibile che sia stata l’ultima ad apprenderne come l’ultima delle cornute? Se così è e se vi pare, “unfit to lead” titolerebbe L’Economist cambiando solo la picture alla copertina che crocefisse Silvio Berlusconi.

La macchiettizzazione - come insegnano gli uscieri di Palazzo Chigi - è l’inizio della fine. E lo è stato anche per statisti ben più attrezzati a gestire la cosa pubblica della Ducetta incartata dall’arroganza del potere, in modalità “Io ce l’ho più duro di tutti”.

maria rosaria boccia al meeting di rimini con gennaro sangiuliano gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 1 gennaro sangiuliano al quirinale con la moglie federica corsini

maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia storia instagram di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AL FORTE SANTA TECLA DI SANREMO. affaire gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia sul mundo gennaro sangiuliano maria rosaria boccia maria rosaria boccia gennaro sangiuliano affaire gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia su giornale rnd maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 2 gennaro sangiuliano riceve le chiavi d oro di pompei (dietro al sindaco, spunta maria rosaria boccia) maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla pinacoteca di brera genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 1 SANGIULIANO COME IL PROFESSORE DELLA CASA DI CARTA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 4 maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme meme gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 5 GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 12 vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 2 meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia 2 MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY NATANGELO genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 3 vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 5 LA SCUOLA IL LIBRO E IL MOSCETTO - VIGNETTA BY MACONDO MEME SULLE CHAT TRA SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA siti ministero della cultura – convegno alla camera con gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia il 3 luglio 2024