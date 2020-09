CHE TOCCA FA' PER RINSALDARE IL PATTO PD-5 STELLE - DAVID SASSOLI DIALOGHERÀ CON BEPPE GRILLO E GUNTER PAULI SU EUROPA E TRASFORMAZIONE GREEN. IL COMICO DOPO ESSERE APPARSO ALL'EVENTO DI MINENNA CON BETTINI, RADDOPPIA IL SUO IMPEGNO PRO-PD E PRO-EUROPA INSIEME AL SUO ADORATO IDEOLOGO DELLA DECRESCITA, CON UN TOCCO DI NO-VAX E UNA SPRUZZATA DI TERRORISMO SUL 5G, CHE GIÀ PROVÒ A RIFILARE A CONTE COME CONSIGLIERE ECONOMICO (CONTRATTO POI MAI FIRMATO)

(askanews) - Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il fondatore e garante del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, parteciperanno a un dialogo pubblico online, il 23 settembre alle ore 16, sul tema "Sarà l'Europa il motore della trasformazione verde e socialmente giusta?", insieme a una figura di punta dell'ambientalismo internazionale, e l'imprenditore belga Gunter Pauli, fautore della nozione di zero rifiuti e zero emissioni, è ideatore del concetto di "Blue Economy".

Il colloquio, focalizzato sulle potenzialità della transizione ambientale, economica e sociale dell'Europa post Covid sarà il secondo incontro virtuale del ciclo di dialoghi pubblici "Idee per un nuovo mondo", promossi dal presidente del Parlamento europeo con filosofi, scrittori, economisti, esponenti della società civile europea, rappresentanti del mondo del lavoro.

L'obiettivo di questi dialoghi, secondo le intenzioni degli organizzatori, è quello di "ragionare insieme su un'Europa più utile e più vicina ai suoi cittadini in un momento che richiede immaginazione, azione e coraggio politico per abbandonare le ricette del passato e affrontare le sfide del presente con strumenti nuovi".

Dall'articolo di Luciano Capone e Valerio Valentini per www.ilfoglio.it

David Sassoli a colloquio con Gunter Pauli e Beppe Grillo, col patrocinio del Parlamento euopeo. Quando si dice esportare le eccellenze. Il suo guru preferito, il comico genovese lo aveva già imposto a Palazzo Chigi, dove Giuseppe Conte lo arruolò su suggerimento del fondatore del M5s a inizio marzo, come consulente economico della presidenza del Consiglio per affrontare l'emergenza Covid. Incarico a lungo rimasto in sospeso, tra conferme e smentite più o meno ufficiali, prima che dallo staff del premier si premurassero, a estate inoltrata, di precisare che non era stato firmato alcun contratto.

E certo, per il divulgatore belga, l'inventore della "Blue economy" e decrescitista convinto della perniciosità dei vaccini, doveva essere stata una grossa delusione, quella investitura a metà. E però, certe passioni non sbiadiscono facilmente. E così, appena ha potuto, Grillo ha subito offerto un nuovo palcoscenico di prestigio al suo Gunter Pauli. Stavolta, addirittura in campo internazionale. Che tutti sappiano di che illustri competenze si circonda lo stato maggiore del partito di maggioranza relativa italiano.