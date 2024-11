CHI AVRA’ IL CORAGGIO DI METTERE IL BASTONE TRA LE RUOTE A URSULA? – INIZIANO GLI “ESAMI ORALI” DEI 26 MEMBRI DELLA NUOVA COMMISSIONE UE GUIDADA DALLA VON DER LEYEN: OGNUNO SARÀ INTERROGATO PER TRE ORE DALLE COMMISSIONI COMPETENTI. POI VOTERÀ IL PARLAMENTO – SOTTO OSSERVAZIONE RAFFAELE FITTO: VERDI, LIBERALI E SOCIALISTI HANNO PROMESSO BATTAGLIA NELLE AUDIZIONI – MI-JENA GABANELLI: “È POSSIBILE CHE QUALCHE COMMISSARIO SIA ‘RIMANDATO’. MA DIFFICILMENTE CI SARANNO BOCCIATURE COME NEL 2019, PERCHÉ SONO CAMBIANTI GLI EQUILIBRI AL PARLAMENTO. IL PPE È AGO DELLA BILANCIA E…” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesca Basso e Milena Gabanelli per il “Corriere della Sera”

Oggi iniziano gli «esami orali» dei 26 commissari del nuovo esecutivo comunitario guidato da Ursula von der Leyen. Ognuno sarà interrogato per circa tre ore dalle commissioni parlamentari competenti, e le audizioni si concluderanno il 12 novembre con i sei vicepresidenti esecutivi. Poi il collegio deve ottenere il voto positivo della plenaria di Strasburgo.

Chi sono i nuovi commissari e cosa sono chiamati a fare? 14, più la presidente, sono del Ppe, 5 dei Liberali, 4 dei Socialisti, 1 dell’Ecr, 1 dei Patrioti e infine 1 indipendente. La presidente, 66 anni, ha disegnato una Commissione con pesi e contrappesi che lasciano a lei l’ultima parola, mentre vicepresidenti e commissari avranno competenze condivise.

Le cariche più importanti

Teresa Ribera Rodríguez, spagnola, 55 anni, socialista, è di fatto la numero due. È vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva, più il portafoglio alla Concorrenza. Nell’Antitrust Ue sta il cuore del suo potere, perché Ribera dovrà ridisegnare le regole della concorrenza su fusioni e aiuti di Stato. Sul Green Deal invece dovrà collaborare con i commissari al Clima, all’Ambiente e all’Energia: i primi due del Ppe e il terzo socialista.

Stéphane Séjourné , francese, 39 anni, liberale, è noto per la sua capacità di mediazione. Vicepresidente esecutivo alla Prosperità e strategia industriale con portafoglio all’Industria, Pmi e Mercato unico. A lui spetterà lo sviluppo del nuovo Fondo per la competitività Ue. Kaja Kallas, ex premier estone, 47 anni, liberale, vicepresidente. A differenza degli altri, è stata scelta dal Consiglio europeo come Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. È stata inserita da Mosca nella lista dei ricercati.

Raffaele Fitto, italiano, 55 anni, conservatore, è vicepresidente esecutivo per la politica di Coesione e riforme. Avrà anche la responsabilità condivisa con il commissario all’Economia Dombrovskis dell’attuazione del Pnrr. La vicepresidenza esecutiva a un rappresentante dell’Ecr non piace a Verdi, Liberali e Socialisti, che hanno promesso battaglia nelle audizioni. Lui per creare il clima giusto nelle risposte scritte ha spiegato: «Ho iniziato la mia carriera politica nella Democrazia cristiana». Resta sotto osservazione.

Henna Virkkunen, finlandese, 52 anni, Ppe, è vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. Roxana Mînzatu , romena, 44 anni, socialista, è la vicepresidente esecutiva per le Persone, le competenze e la preparazione. […]

I ruoli chiave

Valdis Dombrovskis, ex premier lettone, 53 anni, Ppe, è al suo terzo mandato. Ha un doppio ruolo: commissario all’Economia (attualmente di Gentiloni) e produttività, e commissario per l’Attuazione e la semplificazione, su cui riferirà direttamente a von der Leyen. La presidente ha messo nelle mani di un nordico vicino alla Germania il portafoglio che dovrà applicare il nuovo Patto di stabilità.

Piotr Serafin, polacco, 50 anni, Ppe, è stato capo di gabinetto di Tusk quando era presidente del Consiglio europeo. È commissario al Bilancio, lotta alle frodi, Pubblica amministrazione e risponde direttamente a von der Leyen: terrà i cordoni della borsa. La sua più grande sfida sarà convincere gli Stati membri a mettere più soldi nel budget 2028-2034. Magnus Brunner, austriaco, 52 anni, ex ministro delle Finanze, Ppe. Portafoglio agli Affari Interni e Migrazione. Dovrà sviluppare strategie di sicurezza interna e soluzioni alternative per contrastare l’immigrazione illegale. Andrius Kubilius, lituano, 67 anni, due volte primo ministro, Ppe. È commissario per la Difesa e lo Spazio. Lavorerà a un’Unione della Difesa dal punto di vista industriale.

Wopke Hoekstra, olandese, 49 anni, Ppe, ex ministro delle Finanze e degli Esteri. Commissario per il Green Deal, Net Zero e Clean Growth, controbilancerà Ribera nelle politiche climatiche. Hoekstra sarà anche responsabile della tassazione ma — lamenta la Sinistra — «il suo nome compariva nei Pandora Papers».

Sotto osservazione, dunque. Maria Luís Albuquerque , portoghese, 57 anni, ex ministra delle Finanze, ha gestito la crisi bancaria del Portogallo e le richieste della Troika. Del Ppe, sarà la commissaria per i Servizi finanziari e l’Unione dei risparmi e degli investimenti. Christophe Hansen , Lussemburgo, 42 anni, Ppe. È il commissario per l’Agricoltura e l’alimentazione. […]

[…]

Sotto osservazione

Olivér Várhelyi, 52 anni, ungherese, è al suo secondo mandato. È commissario per la Salute e il Benessere degli animali. In un dibattito a Strasburgo ha dato degli «idioti» agli eurodeputati. In molti vorrebbero bocciarlo, ma è troppo alto il rischio che il premier Orbán prenda in ostaggio la nuova Commissione temporeggiando sul nome del successore.

Hadja Lahbib belga, 54 anni, liberale, nel luglio 2022 è diventata ministro degli Esteri. Ha il portafoglio per la Preparazione e gestione delle crisi e degli aiuti umanitari. Anche per lei audizione difficile: da giornalista nel 2021 andò in Crimea con visto russo.

Marta Kos, slovena, 59 anni, liberale, è commissaria per Allargamento e vicinato orientale. Lavorerà per sostenere l’Ucraina. Nel 2020, da ambasciatrice a Berna fu coinvolta in uno scandalo di malagestione.

ursula von der leyen baciata dai suoi commissari al parlamento europeo

Ekaterina Zaharieva, bulgara, 49 anni, Ppe, è commissaria per le Startup, la ricerca e l’innovazione. È chiacchierata per uno scandalo legato alla vendita di passaporti bulgari quando era ministra degli Esteri (l’accusa non fu mai formalizzata).

Glenn Micallef , maltese, 35 anni, socialista, è stato a capo dello staff del primo ministro di Malta Abela.Commissario per l’Equità intergenerazionale, cultura, giovani e sport. I punti deboli: età e curriculum.

Dritti alla meta

È possibile che qualche commissario sia «rimandato» e sottoposto a ulteriori domande scritte e passaggio orale. Ma difficilmente ci saranno bocciature come nel 2019, perché sono cambianti gli equilibri al Parlamento e perché i tempi sono stretti. Il Ppe è ago della bilancia e Socialisti, Liberali, Verdi e Sinistra non costituiscono più una maggioranza alternativa come negli ultimi 5 anni: non hanno i numeri.

raffaele fitto ursula von der leyen

Inoltre in prima battuta per la promozione serve una maggioranza di due terzi e dunque anche l’appoggio dell’Ecr. L’interesse generale è avere la nuova Commissione operativa dal primo dicembre e nessuna forza politica si vuole prendere la responsabilità di uno slittamento.