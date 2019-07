CHI È CAROLA RACKETE? BOH! ANDIAMO SU WIKIPEDIA! ANZI NO: L'ENCICLOPEDIA HA CANCELLATO LA PAGINA SULLA CAPITANA. GIÀ, PERCHÉ IN BARBA ALL'IMMEDIATEZZA DI INTERNET, IL ''RECENTISMO'' È BANDITO: IL PERSONAGGIO DEVE ESSERE ''CRISTALLIZZATO'' PRIMA CHE SIA DEGNO DI UNA VOCE. MA GLI UTENTI SI STANNO SCANNANDO: LIBERTA' DI PAROLA! CRIMINALI! ECCETERA

DAGONOTA - Dentro Wikipedia si stanno scannando su Carola Rackete: l'enciclopedia online ha una regola particolare legata al ''recentismo'': prima che un personaggio o un evento sia degno di una voce, deve essere passato un po' di tempo, per evitare che sia un mero richiamo alla notizia del giorno e che rischi di dover essere aggiornata continuamente. Deve insomma cristallizzarsi.

Ovviamente questo cozza con l'immediatezza di internet, e a definire cosa sia troppo recente e cosa no sono gli stessi utenti, ed è un tema scivoloso quando l'argomento è ''caldo'' come quello di Carola. Vari tentativi di far ''partire'' la pagina sulla Capitana sono stati abortiti: cancellata, cancellata, cancellata. Ma Wikipedia è trasparente, e le discussioni degli utenti pro e contro sono tutte online. Eccole:

La pagina è stata cancellata

La procedura semplificata scade alle 23.59 di martedì 9 luglio 2019.

La pagina in questione si riferisce ad eventi recenti e rischia di diventare una voce giornalistica; inoltre essa si concentra principalmente sugli eventi controversi legati al caso “Sea Watch 3” e, proprio per la difficoltà nel darne una descrizione trasparente e neutrale, credo sia necessario aspettare prima di scriverne una voce su Wikipedia. — Questo commento senza la firma utente è stato inserito da TheWorm12 (discussioni · contributi) 09:45, 2 lug 2019.

sì, sicuramente recentismo, non si può avere una voce di Wikipedia su biografie legate a fatti di stretta attualità. Tuttavia, in questa settimana la voce sarà consultatissima, e si apre con un bel "questa voce è stata proposta per la cancellazione". Chi non conosce i meccanismi di Wikipedia ci prenderà in giro, e se è un giornalista farà la solita critica a Wikipedia. Veramente non c'è strumento migliore della PdC in questi casi? Non era meglio discuterne al bar e poi spostarla in sandbox? --Lombres (msg) 11:00, 2 lug 2019 (CEST)

Se anche si sposta in sandbox sempre recentismo rimane: il fatto che la voce nel breve periodo possa essere alquanto ricercata per fatti di cronaca non rende il personaggio (almeno nell'immediato) enciclopedico. Per quanto riguarda il resto, non possiamo sempre star dietro ai vari fans di youtubers che doppiano film e si lamentano perché il loro idolo non ha la pagina su Wikipedia: se non hanno voglia di comprendere come funzioni il progetto e le regole su cui si basa, pazienza, mica possiamo perdere noi la vita a inseguirli.--Leofbrj (Zì?) 11:08, 2 lug 2019 (CEST)

Mantenere. La voce della capitana non può essere cancellata perchè è entrata nelle pagina di storia moderna cioè contemporanea (se non sbaglio anche nella storia collettiva) ed ha rilevanza enciclopedica ed è piena di fonti giornalistici e magari tra qualche anno li troveremo in qualche libro di storia italiana ed europea (cioè dell'Unione europea visto il tema che si tratta).. --SurdusVII 11:23, 2 lug 2019 (CEST)

Temo che si stia confondendo "rilevanza mediatica del momento" con "pagina di storia": quello che finisce o finirà per davvero nelle "pagine di storia" verrà stabilito solo col tempo e solo con la dovuta "distanza storica". Ci sono un sacco di fonti giornalistiche semplicemente perché è un fatto di cronaca su cui si sono spese molte parole e anche qua tra il "sacco di fonti" va fatta una pesante scrematura tra quelle che si concentrano sui fatti veri e propri (che sono quelli che interessano all'enciclopedia) e quelle di commenti e prese di posizione sulla vicenda. Dire che "tra qualche anno li troveremo in qualche libro di storia italiana ed europea" allo stato è pura WP:SFERA: che è proprio la trappola in cui si rischia di cadere molto facilmente proprio in casi di recentismo come questi.

Le enciclopedie ragionano con tempi diversi rispetto a quelli dei mezzi di comunicazione proprio per questo motivo: molto spesso c'è un'enorme nuvola di polvere che attira l'attenzione ma per capire se ci sia della sostanza enciclopedica bisogna aspettare che la polvere si depositi per vedere cosa effettivamente resta e se quel che resta ha valore da enciclopedia. Al momento siamo sostanzialmente solo nella fase acuta del clamore mediatico per cui anche se questa voce non dovesse rimanere nell'enciclopedia adesso, non sarebbe poi una cosa così grave. Anzi: se si dovesse confermare col tempo l'effettiva portata enciclopedica (non mediatica) di questo avvenimento, avremmo a nostro favore anche quel minimo di distacco e un numero di elementi fattuali in più per scrivere una voce migliore.--L736El'adminalcolico 11:53, 2 lug 2019 (CEST)

il problema in questi casi è che le procedure di cancellazione sono controproducenti: per una settimana questa voce starà qui, proprio nel periodo del clamore mediatico, e tutti potranno leggersi una voce inadatta e poco obiettiva per sua natura; fra una settimana, quando i giornalisti avranno smesso di parlare della Sea Watch, la pagina sarà cancellata. Quindi paradossalmente la voce viene cancellata quando comincia a essere un pochino meno recentista (e non sto dicendo che fra una settimana diventa enciclopedica, eh!), e non si evita affatto la presenza di una voce di Wikipedia sull'immediata attualità. In questi casi ci vogliono procedure più brevi per assicurarsi che l'eccessivo recentismo venga eliminato subito, magari una cancellazione immediata, con uno spostamento in sandbox (non indicizzato, e ciò che non è su Google non esiste) seguito da discussione al bar --Lombres (msg) 12:00, 2 lug 2019 (CEST)

forse ha ragione L736E.. mi sono espresso male.. riprovo a fare ragionare un pò l'argomento.. si che è vero che siamo in un momento storico che la capitana (o forse il termine corretto sarebbe criminale?) che ha fatto della visibilità sia in fatto di cronaca ma anche di storia politica come si vede dei fonti tra la guerra dell'UE e il governo Conte in particolare il ruolo del ministro degli interni ed anche di altri politici come quelli del PD che in quel caso è un fatto di rilevanza enciclopedica generale dato che ha fatto dei rumors per degli immigrati in tema di diritti ma qua in enciclopedia parliamo di storia contemporanea cioè di fatti coloro che hanno scritto nelle pagine bianche colorate di nero.. per cui in ogni caso la protagonista ha fatto la storia, punto!! ripeto questo è il mio parere.. --SurdusVII 12:07, 2 lug 2019 (CEST)

[↓↑ fuori crono] Surdus, "cronaca" e "storia contemporanea" sono due cose diverse. Alcuni avvenimenti sono sicuramente qualificabili immediatamente come "storici" (attentati dell'11 settembre, visita di Trump in Corea del Nord) ma molti altri, soprattutto questi che sono sostanzialmente episodi locali se inquadrati nel contesto del fenomeno storico complessivo, le migrazioni massicce che sono in corso da anni in tutto il mondo, non si possono qualificare come tali se non in base alle conseguenze nel lungo periodo. Non in base al tam tam a caldo.--L736El'adminalcolico 12:12, 2 lug 2019 (CEST)

Favorevole alla proposta di Lombres, che mi sembra possa permetterci di ragionare con più calma.--Janik98 (msg) 12:08, 2 lug 2019 (CEST)

Lombres ha centrato la questione. Aggiungo che imho questa voce è da immediata, senza aspettare la conclusione di questa PdC. --Idraulico (msg) 12:13, 2 lug 2019 (CEST)

non ho parlato di cronaca ma di storia dei fatti!! comunque, in conclusione dopo aver letto (anzichè ascoltare ciascun vostro parere e/o opinione) la voce è da C4.. e magari in più là tra qualche anno se ne potrebbe parlare/discutere magari sui libri di storia (immagino qualche secolo in più là).. --SurdusVII 12:37, 2 lug 2019 (CEST)

Salve a tutti, ritengo che la pagina debba rimanere su Wikipedia ai sensi dell'art 21 della Costituzione che regola il diritto di cronaca, se ciò non fosse rispettato wikipedia e tutti gli amministratori creerebbero un caso mediatico anche qui su questa piattaforma.

Ritengo che l'argomento trattato è enciclopedico poiché rispetta gli standard imposti da Wikipedia e rispetta il criterio di oggettività dell'argomento trattato distaccandosi pertanto da tutte le questioni ideologiche che sono nate nel corso di queste settimane sul caso della Sea Watch e della relativa Capitana Tedesca.

Inoltre l'articolo è conforme al buon costume, mostrando imparzialità e rispetto curandosi di astenersi da opinioni personali e pregiudicative nei confronti della vicenda stessa, questo articolo si può paragonare a qualsiasi altro articolo che voglia informare dei fatti accaduti, riportandoli egregiamente così come sono accaduti senza storpiare i fatti.

Inoltre c'è la questione che la cancellazione è stata proposta di proposito senza tener conto dei parametri oggettivi che regolano le pubblicazioni su Wikipedia, la pagina è stata contestata da soggetti esterni contestando l'argomento perché non in linea con il loro pensiero. Questa è una piattaforma libera e di informazione altrettanto libera, non può essere succube di ideologismi e segnalazioni o richieste di cancellazione che si basano su ideologie di sinistra e di destra.

Daniel Viennese — Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Daniel Vienmese (discussioni · contributi) 12:48, 2 lug 2019.

Daniel Viennese, Wikipedia è una enciclopedia e non un sito di news per cui l'articolo 21 della Costituzione semplicemente non c'entra assolutamente nulla con questo progetto. Cerchiamo di evitare di tirare in ballo a sproposito i massimi sistemi.--L736El'adminalcolico 23:59, 2 lug 2019 (CEST)