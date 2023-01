COME SI STAVA BENE QUANDO C’ERA LUI – PUR DI ANDARE IN CULO A CHI MANDA ARMI ALL’UCRAINA, MICHELE SANTORO ELOGIA BERLUSCONI, AMICO DI PUTIN: “SENTE I MOVIMENTI DELLA GUERRA PIÙ DI QUANTO LO FACCIANO I SUOI PARTNER CHE SONO PIÙ IMPEGNATI A EVITARE INCIDENTI SUL PIANO INTERNAZIONALE PERCHÉ POI NON SAPREBBERO GESTIRLI. SECONDO ME, BERLUSCONI È VERAMENTE PREOCCUPATO PER LA GUERRA. PURTROPPO, NON HA PIÙ LA FORZA E UN PARTITO CHE POSSA TRADURRE QUESTE SUE SENSAZIONI IN QUALCOSA DI VALIDO…”