Traduzione dell’articolo della rubrica “Charlemagne” – “The Economist”

Per diversi anni, all'inizio degli anni '90, Deng Xiaoping ha guidato la Cina, pur non avendo alcun titolo formale se non quello di Presidente Onorario dell'Associazione Cinese del Bridge. L'Unione europea di oggi è all'incirca l'opposto: un luogo pullulante di presidenti, ma nessuno al comando.

Un inaspettato vuoto di potere si è abbattuto sul continente nel bel mezzo di una guerra in corso, di un conflitto commerciale con la Cina e di un'elezione snervante in America. Sia a Bruxelles che nelle capitali nazionali, chi dovrebbe prendere le decisioni è impegnato in altro modo, di solito con le loro difficoltà interne. Qualcuno - qualcuno - può farsi avanti per guidare l'Europa?

Da tempo è difficile capire chi chiamare se si vuole parlare con l'Europa. Ma questo è uno dei suoi punti di forza. Nei secoli passati, per stabilire chi avesse il sopravvento sul continente si doveva misurare quali truppe avessero fatto più breccia nel territorio dei vicini (spesso la Germania).

Dopo la seconda guerra mondiale, quando i combattimenti hanno lasciato il posto alle riunioni dell'UE convocate per discutere il formato delle future riunioni dell'Unione, la domanda "Chi governa l'Europa?" di solito ha dato luogo a una risposta cacofonica. Ai federalisti piace pensare che siano i leader delle principali istituzioni del blocco a Bruxelles.

I britannici hanno sempre sospettato che fosse l'asse franco-tedesco, che non sono mai riusciti a spezzare. I francesi pensano che l'UE sia guidata, per natura, dai francesi; i tedeschi stanno consapevolmente nell'angolo, felici di lasciarglielo credere.

Nazionalisti come l'ungherese Viktor Orban o l'italiana Giorgia Meloni sono certi che sia arrivato il loro momento, visto il recente spostamento a destra delle elezioni europee. I membri del Parlamento europeo sono irremovibili: dovrebbero essere loro. La risposta corretta è in continuo mutamento e i giornalisti a Bruxelles sono sempre occupati.

Ahimè, tutti i leader potenziali sono al momento in bilico. Il leader europeo più rapidamente svilito è Emmanuel Macron. Quando è stato rieletto alla presidenza francese due anni fa, si è presentato come il portabandiera dell'Unione. Si trattava di un leader nazionale di un grande Paese orgoglioso di stare davanti alla bandiera dell'UE, sempre pronto a esprimersi (spesso a lungo) sul futuro dell'Europa.

Che la sua popolarità in patria si affievolisse e intaccasse la sua credibilità nei circoli dell'UE era prevedibile. Ma la sua convocazione di elezioni parlamentari lampo, previste per il 30 giugno e il 7 luglio, ha sollevato la prospettiva di una "coabitazione" disordinata tra Macron e un primo ministro di un partito rivale, probabilmente di destra.

Che ne sarà dell'Europa? Nessuno lo sa con certezza, vista l'evoluzione dell'UE dal 1997-2002, quando la Francia si è divisa per l'ultima volta i posti di comando. Anche se il presidente manterrebbe la sua sfera di competenza sugli affari esteri e continuerebbe a partecipare ai vertici dei leader europei, questa è solo una parte della storia.

La legislazione dell'UE viene elaborata nelle riunioni dei ministri, alle quali parteciperebbero i rappresentanti francesi della squadra rivale. La Francia sembra destinata a esportare il suo immobilismo interno a livello continentale, anche prima delle elezioni presidenziali del 2027.

Chi può raccogliere il mantello di Macron? Di solito ci si aspetta che sia il cancelliere tedesco a farsi avanti. Ma quello attuale, Olaf Scholz, non ha l'attaccamento viscerale del suo omologo francese all'UE. La supervisione di una coalizione disordinata a Berlino ha reso difficile agire con decisione a Bruxelles. Tutti e tre i partiti al governo sono stati massacrati alle recenti elezioni europee. Nei prossimi mesi, una lotta disordinata sui tagli di bilancio metterà ulteriormente alla prova la stabilità del governo. Presto l'attenzione si sposterà sulle elezioni federali del prossimo anno.

Molti leader nazionali hanno tentato di rompere l'asse franco-tedesco; aggiungere un terzo partito a una coppia litigiosa ha un certo sapore europeo. Finora non ha funzionato nulla. Ci si aspettava che la Polonia, il più grande Paese dell'Europa centrale, trasformasse il duo franco-tedesco in un triangolo di leadership.

Ma Donald Tusk, il suo nuovo leader, deve ancora lavorare per recuperare l'apparato statale dall’operato dei suoi predecessori di destra. Gli olandesi avevano un leader esperto come Mark Rutte, che però sembra destinato ad assumere la guida della NATO.

La signora Meloni ha avuto un breve periodo come presunto "kingmaker" nell'UE, il cui sostegno potrebbe essere necessario per installare una nuova squadra di leader per le istituzioni centrali del blocco dopo le elezioni europee del 9 giugno. Ma i partiti politici di centro hanno fatto abbastanza bene da poter (probabilmente) fare a meno del suo appoggio, riducendo la sua importanza.

Quando la leadership si allontana dalle capitali nazionali, di solito ci si può fidare della macchina dell'UE a Bruxelles per tentare una presa di potere. Non ora: i capi delle istituzioni del blocco, in particolare la Commissione europea che agisce come braccio esecutivo, stanno per terminare il loro mandato.

Il 17 giugno, i 27 leader nazionali dell'UE si sono riuniti a cena per nominare tre "presidenti" (il termine è usato in modo poco chiaro a Bruxelles) per guidare la Commissione, presiedere le riunioni dei leader dell'UE e presiedere il Parlamento. Ci si aspettava che dessero il via libera a Ursula von der Leyen per un altro mandato di cinque anni alla guida della Commissione.

Ma l'accordo si è rivelato stranamente elusivo. Molto probabilmente sarà nominata quando i leader si riuniranno nuovamente il 27 giugno. Ma anche se il Parlamento la appoggerà il mese prossimo - cosa non ancora garantita - la signora von der Leyen passerà gran parte del resto dell'anno a contrattare con le capitali nazionali e gli eurodeputati per costruire una squadra di commissari.

Chi chiamerai? Viktor Orban!

Quando tutto il resto fallisce, si può contare su un'ultima figura di riferimento per l'UE: chi guida il Paese che detiene la "presidenza" semestrale a rotazione del Consiglio, dove i governi nazionali contrattano.

La fortuna vuole che dal 1° luglio il compito spetti a nientemeno che a Orban. L'irascibile primo ministro ungherese è la bestia nera dell'UE, sempre pronto a soccorrere la Russia o a sostenere i guerrieri culturali euroscettici. Il 18 giugno ha presentato il nuovo slogan del Consiglio: "Make Europe Great Again". Sembra un piano, se solo ci fosse qualcuno in grado di attuarlo.