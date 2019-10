IL SINODO VIENE AL PETTINE - IL PAPA CHIEDE PERDONO PER IL CASO DELLE STATUE DELLA DIVINITÀ INDIGENA PACHAMAMA GETTATE NEL TEVERE: “SONO STATE RITROVATE E NON SONO DANNEGGIATE” - MA IN MOLTI SI CHIEDONO CHE CI FACESSERO DEGLI IDOLI PAGANI IN UNA CHIESA CATTOLICA. E SOPRATTUTTO: PERCHÉ TUTTA QUEST'ANSIA DI PRENDERE LE DISTANZE E MANCO UNA PAROLA PER LA DEVASTAZIONE DELLE CHIESE IN CINA? – VIDEO