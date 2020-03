“IL GOVERNO BLOCCHI L’ESODO VERSO LA CALABRIA” - LA GOVERNATRICE JOLE SANTELLI: “SIAMO PREOCCUPATI DAL PRESERVARE LA NOSTRA TERRA DA CHI NON HA BEN COMPRESO LA GRAVITÀ DEL RIENTRO SENZA CONTROLLO. RITORNARE DAL NORD IN MODO INCONTROLLATO METTE IN PERICOLO TUTTI” - IN ABRUZZO IMPOSTA LA QUARANTENA A TUTTI COLORO CHE RIENTRANO DALLA LOMBARDIA E DALLE ALTRE ZONE ROSSE…