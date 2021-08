“LA GENTE IN QUESTO PAESE È PRESUNTUOSA E IGNORANTE, E NON CAPISCE NIENTE” – LO SCRITTORE SANDRO BONVISSUTO DÀ IL BENSERVITO A VIRGINIA RAGGI E AL SUO “NI VAX”: “LE PERSONE CONTRARIE ALLE VACCINAZIONI SONO MOLTE, E CHE FAI TI PERDI COSÌ COME SE NIENTE FOSSE QUEL COSPICUO BACINO DI CONSENSI? CERTO CHE NO, MA CHE SEI SCEMO?” – “ANCHE IO HO AVUTO IL COVID PERÒ LA MONODOSE DI VACCINO ME LA SONO FATTA, PERCHÉ LA MIA DOTTORESSA MI HA DETTO CHE ERA GIUSTO COSÌ. MA QUANTO SAREBBE BELLO VIVERE IN UN PAESE NEL QUALE FOSSERO I POLITICI CON IL LORO ESEMPIO PERSONALE A INDICARE ALLA GENTE CHE QUELLO CHE DEVE FARE INVECE CHE IL CONTRARIO?”