Dal “Corriere della Sera”

«Proprio, non ne ho la minima idea. Ho fatto subito denuncia, a scanso di problemi. Ma assolutamente non so di che razza di roba si tratti». Il tre volte sottosegretario leghista Claudio Durigon (oggi al Lavoro) ha denunciato un furto di identità ai suoi danni alla Guardia di Finanza. Ha scoperto infatti di essere il titolare di una società di Londra di cui nulla ha mai saputo: «L’ultima volta che sono andato a Londra era il 2004... ».

Lo ha saputo da un giornalista, Nello Trocchia del Domani , che gli chiedeva notizie della società. Fatto sta che nella capitale britannica, dal 23 ottobre dell’anno scorso, è registrata la «Service e Consulting Center Limited», identificativo 15227370, che ha per titolare, appunto, il sottosegretario Claudio Durigon, data di nascita settembre 1971.

Il quale, appena appresa la notizia, è andato a sporgere denuncia. La registrazione della società, che pare possa essere fatta online limitandosi a spedire una fotocopia del documento di identità, è stata curata da un company service provider , una delle molte aziende specializzate appunto nel fornire recapiti e uffici a chi lo richieda.

Una società, riferisce Domani, che dallo scorso ottobre non si è distinta per febbrile attività. Si è limitata a pagare la consulenza di un professionista in Italia. La Lega diffonde una nota: «Dopo lo scandalo spioni, su cui è calato un silenzio assordante, emerge un’altra notizia allarmante», un ennesimo «episodio inquietante, un vero e proprio attacco alla democrazia».

Durigon è infatti uno dei politici spiati dal finanziere Pasquale Striano. Segue una raffica di commenti da mezza Lega. Tra gli altri, quelli di Stefania Pucciarelli, Luca Toccalini, Giorgio Bergesio, Igor Iezzi, Simonetta Matone.

