CHI DI “VAFFA” FERISCE, DI “VAFFA” PERISCE - TUTTI CONTRO GRILLO DOPO LA STRAMPALATA DIFESA DEL FIGLIO CIRO. RENZI: “SCANDALOSO. LE PAROLE DI GRILLO E IL SILENZIO DI CONTE E DI MAIO DICONO MOLTO SU COSA È DIVENTATO IL MOVIMENTO 5 STELLE” - MYRTA MERLINO: “FRASE INACCETTABILE E CARICA DI STEREOTIPI” – LA MURGIA RINCARA: “DI BATTISTA E TAVERNA HANNO MINIMIZZATO, 'POVERO' PADRE. NO, HA MINIMIZZATO LA VIOLENZA SCARICANDO RESPONSABILITÀ SULLA VITTIMA" – VIDEO

MICHELA MURGIA A OTTO E MEZZO

1 - MURGIA: "DI BATTISTA E TAVERNA HANNO MINIMIZZATO, 'POVERO' PADRE. NO, HA MINIMIZZATO LA VIOLENZA SCARICANDO RESPONSABILITÀ SULLA VITTIMA"

Da www.la7.it

Michela Murgia contro Beppe Grillo per il video in difesa del figlio accusato di stupro: "Di Battista e Taverna hanno minimizzato, 'povero' padre. No, ha minimizzato la violenza scaricando responsabilità sulla vittima"

2 - GRILLO, RENZI: "VIDEO SCANDALOSO. CONTE E DI MAIO IN SILENZIO"

Da www.adnkronos.com

GRILLO RENZI

"Beppe Grillo ha fatto un video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza". Lo scrive Matteo Renzi, su Facebook, commentando il video con cui Beppe Grillo ieri ha difeso il figlio, accusato di stupro con 3 amici. "Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta", dice il leader di Italia Viva.

di maio conte

"Le parole di Grillo – e il contestuale silenzio di Conte e Di Maio – dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre stato così ma adesso se ne accorgono in tanti. Sipario".

3 - IL "VAFFA" DI MYRTA MERLINO, CHE DISTRUGGE BEPPE GRILLO. "PROBLEMA PER DI MAIO", SALTA L'INTERVISTA A L'ARIA CHE TIRA

Da www.iltempo.it

MYRTA MERLINO

Salta all'ultimo l'intervento di Luigi Di Maio a L'aria che tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino! E scatta il giallo: imbarazzo per il video di Beppe Grillo? La comunicazione ufficiale dello staff del ministro degli Esteri è stata: "È insorto un problema improvviso, non possiamo...". Poi la giustificazione ufficiale: "Il ministro ha avuto un impegno imprevisto".

Secondo ricostruzioni effettuate da Il Tempo poco prima dell'inizio della trasmissione è arrivata la comunicazione della visita in Italia domani della ministra degli Esteri libica, Najla Mangoush. E immediatamente sono state convocate riunioni per preparare l'incontro ed esaminare i dossier aperti.

grillo di maio

Nel corso della trasmissione la stessa Merlino aveva preso posizione sul video di Beppe Grillo, in cui il leader del M5S ha difeso il figlio Ciro e gettato fango sulla ragazza, presunta vittima di violenza sessuale: "La frase di Grillo sulla ragazza, che non ha denunciato subito e quindi era consenziente, è davvero inaccettabile, una frase carica di stereotipi, che spazza via in dieci secondi decenni di battaglie sul rispetto delle donne e fa confusione tra presunte vittime e presunti colpevoli.

Quel video ha prodotto un danno a Grillo stesso, al figlio e al Movimento 5 Stelle intero. Oggi vaffa te lo dico io Beppe, da donna e da madre. Come si può dire che il processo non serve e che ci sono innocenti a prescindere? Ieri Grillo non è apparso lucido e in molti, anche tra i 5 Stelle, si chiedono come un uomo in questo stato possa gestire una fase politicamente così difficile per il M5S. Ieri la passione non è mancata, il cervello...".

beppe grillo luigi di maio INCONTRO IN STREAMING TRA RENZI E GRILLO