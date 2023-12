CHI È IL LEADER DELLA SINISTRA ITALIANA? TRA IL NIENTE E IL NULLA CI SI ACCONTENTA DEL POCO: PER IL 48% DEI SINISTRELLI LA GUIDA MIGLIORE SAREBBE IL SEGRETARIO DELLA CGIL, MAURIZIO LANDINI - UN ITALIANO SU QUATTRO CREDE CHE SIA LUI IL CAPOPOPOLO PIÙ ADATTO PER LA SINISTRA (AVVISATE L'INTROVABILE ELLY SCHLEIN E IL IMPOCHETTATO GIUSEPPE CONTE) - IL SINDACALISTA RISPONDE CON UN "NO COMMENT" AL SONDAGGIO BY ADNKRONOS

(Adnkronos) - Nuovo leader della sinistra? Per un italiano su 4 è Maurizio Landini. E la percentuale raddoppia tra gli elettori di centrosinistra: uno su due vede il segretario della Cgil come possibile futuro numero uno. È quanto emerge da un sondaggio Emg/Adnkronos, realizzato tra il 28 e il 30 novembre (campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni).

In particolare risponde sì a Landini leader il 42% degli elettori Pd e il 30% di quelli 5 Stelle. Risponde no il 23% degli elettori dem e il 44% di quelli M5S. Mentre alla domanda 'Tra Landini, Conte e Schlein chi vorrebbe come leader della sinistra?', il 32% sceglie Landini, il 30% Giuseppe Conte e il 20% Elly Schlein. 'Non risponde' il 18%. Quanto allo sciopero generale, gli italiani si dividono sulla sua utilità. Per il 39% infatti si tratta più di una iniziativa politica mentre per il 38% di una forma di lotta utile ai lavoratori. Il 23% non risponde.

SONDAGGI: LANDINI, 'IO LEADER CENTROSINISTRA? NO COMMENT'

(Adnkronos) - "No comment, parlo solo dal palco", così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, sul sondaggio Emg/Adnkronos che lo vede al 48% come possibile leader del centrosinistra, prima di salire sul palco per l'intervento da piazza Matteotti, a Napoli, per chiudere la manifestazione indetta da Cgil e Uil contro le politiche del governo.

