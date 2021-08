4 ago 2021 15:16

CHI MANDA VELINE CHI, FLASH! – ALLA DOMANDA DI “REPUBBLICA”, “CONTE SEMBRA ACCUSARLA DI PASSARE INTERPRETAZIONI AI GIORNALI PER DANNEGGIARLO. VI FIDATE L'UNO DELL'ALTRO?”, DI MAIO REPLICA PUNTANDO IL DITO SU TA-ROCCO E I SUOI FRATELLI: “LA FIDUCIA TRA ME E CONTE NON È IN DISCUSSIONE, MA DA GIORNI SONO IO CHE RICEVO ATTACCHI CON DELLE VELINE E CONFIDO ANCORA CHE ARRIVINO SMENTITE”