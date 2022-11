1 nov 2022 16:37

A CHI PALAZZO CHIGI? A NOI – DIETRO L’UKASE SULL’USO DI “SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” (POI CORRETTO) PER INDICARE LA NUOVA INQUILINA GIORGIA MELONI NON SEMBRA ESSERCI SOLO UNA QUESTIONE LESSICALE MA PURE DI ATTRIBUTI (MASCHILI) DA FAR VALERE – E COME LA METTIAMMO CON L’APPELLATIVO PREMIER? LA PREMIER O IL PREMIER? - IL SOSPETTO CHE CI SIA UN PIANO PER FARE PIAZZA PULITA DEL VECCHIO ESTABLISHMENT BUROCRATICO – SBATTUTI FUORI SU DUE PIEDI I COLLABORATORI ALL’UFFICIO STAMPA – QUANDO EINAUDI MANDO’ AL DIAVOLO CLAIRE LUCE CHE VOLEVA ESSERE CHIAMATA AMBASCIATORE MA LUI SI RIFIUTO’: “AL CAPO DELLO STATO SI POSSONO CHIEDERE TUTTI I SACRIFICI, MA NON QUELLO DELLA LINGUA ITALIANA”