27 ott 2022 10:12

A CHI LA POLTRONA? A NOI! IN MAGGIORANZA SI LITIGA PER I POSTI DI SOTTOGOVERNO: DA 40 POSTI IN PALIO LA MELONI VORREBBE SCENDERE A UNA QUOTA DI 35 INCARICHI - IN FORZA ITALIA, COME DAGO-RIVELATO, LA SITUAZIONE RESTA TESA SU VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (I FORZISTI NE PRETENDONO 12!) E PER IL PRESSING DEI NON ELETTI CHE VORREBBERO UNO STRAPUNTINO - SI LAVORA A UN ACCORDO SUI NUOVI VICEMINISTRI: DUE A FDI, DUE A FI E UNO PER IL CARROCCIO...