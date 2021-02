8 feb 2021 14:54

CHI È RAFFAELE VOLPI, IL “GREGARIO” DI GIANCARLO GIORGETTI NELL’OPERAZIONE CHE HA PORTATO MATTEO SALVINI AD ASSICURARE IL CONSENSO “WHATEVER IT TAKES” DELLA LEGA A MARIO DRAGHI PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO - RISERVATO PER VOCAZIONE E PER “UFFICIO” (È IL PRESIDENTE DEL COPASIR), L’EX SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA NEL GOVERNO GIALLO-VERDE È UN MEDIATORE NATO: UN’ARTE CHE HA IMPARATO MILITANDO IN FRANCIACORTA NELLA CORRENTE DI EMILIO COLOMBO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA...