Marco Antonellis per Dagospia

Sempre più in auge la stella di Augusto "Augustarello" Rubei; ormai lavora da mattina e sera per il Vicepremier Di Maio (e lo farà almeno fino alle europee -questo è l'accordo- forte dell'esperienza maturata con la vittoria elettorale della Raggi anche se poi, a dire il vero, ci fu anche la sconfitta alle ultime regionali con la Lombardi) e sono in molti tra i 5Stelle a ritenere che ci sia proprio lui dietro il cambio di passo del leader del Movimento 5Stelle: duro con Matteo Salvini (da quando è arrivato lui si risponde colpo su colpo se necessario anche con qualche invasione di campo) ma nello stesso tempo "tenerone" con la neo fidanzata grazie ad uscite stampa attentamente studiate per dare l'immagine di un "nuovo" Di Maio nella speranza, magari, di far dimenticare il clamoroso calo di consensi patito da Gigino negli ultimi mesi. Perché i problemi sul tappeto sono molti, forse troppi (e, pur con il cambio di strategia comunicativa, i sondaggi non danno segni di miglioramento e continuano a penalizzare i 5Stelle).

Uno su tutti: la riforma del Movimento promessa da Di Maio stenta a decollare e qualcuno, sull'asse Genova-Milano comincia a perdere la pazienza (e le speranze di ottenere un risultato quantomeno dignitoso alle prossime europee). Di Maio non convince più nessuno, a cominciare da Beppe Grillo. "Dopo aver annunciato la riorganizzazione" spiegano dal Movimento "non è stato più fatto nulla". Senza contare che le assemblee parlamentari in cui se ne sarebbe dovuto discutere sono slittate più volte. Insomma, passerà ancora altro tempo prima che i grillini di Camera e Senato (che non vogliono più limitarsi a ratificare decisioni prese in altre sedi) possano parlare con Di Maio sui cambiamenti da porre in essere.

Nelle ultime settimane, infatti, sono stati fatti solo dei passaggi consultivi online in cui i parlamentari attraverso la rete hanno potuto esprimere la loro posizione riguardo la riorganizzazione del Movimento sia a livello nazionale che locale, le nuove regole da attuare per il superamento del secondo mandato e la questione dell'apparentamento con le liste civiche. Alla fine di questo momento di ascolto sarà Gigino Di Maio a tirare le somme e a proporre un documento finale per la definitiva approvazione.

Ma non c'è ancora nulla di definito mentre "il 26 maggio si avvicina" spiegano dal Movimento. Le europee sono considerate il vero banco di prova su cui misurarsi. Anche se tutto lascia presuppore che le nuove regole non saranno approvate in tempi rapidi ma saranno operative solo dalle elezioni regionali in Emilia Romagna: che saranno in autunno.

