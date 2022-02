CHI SARÀ IL NUOVO SEGRETARIO DEL CONSIGLIO SUPREMO DELLA DIFESA? "REPUBBLICA" FA IL NOME DI FRANCESCO SAVERIO GAROFANI, EX PARLAMENTARE DEL PD E CONSIGLIERE DI MATTARELLA. PER LA PRIMA VOLTA NON SAREBBE UN MILITARE A OCCUPARE LA POLTRONA - LA SCELTA POTREBBE PROVOCARE MOLTI MALUMORI TRA I RANGHI DELLE FORZE ARMATE. ANCHE PERCHÉ LA DESIGNAZIONE ARRIVEREBBE DURANTE LA CRISI PIÙ GRAVE PER LA SICUREZZA EUROPEA, DOPO L’INVASIONE DELL’UCRAINA. NON SAREBBE MEGLIO CHIAMARE QUALCUNO CHE DI GUERRA SE NE INTENDE?

Gianluca Di Feo per www.repubblica.it

Nelle ore in cui l’Europa riscopre la guerra, il Quirinale sta per nominare il nuovo segretario del Consiglio Supremo della Difesa: l’organismo a cui spettano le scelte sulla politica militare del Paese. Si tratta della figura che deve affiancare il presidente della Repubblica nel coordinare tutti i ministeri che contribuiscono alla sicurezza della nazione, i vertici delle forze armate, dei corpi di polizia dei servizi di intelligence.

La posizione è vacante, perché il generale Rolando Mosca Moschini, ex capo di Stato maggiore della Difesa, a 83 anni ha lasciato l’incarico che teneva dal 2006. Stando alle notizie raccolte da Repubblica, lo sostituirà Francesco Saverio Garofani: ex parlamentare del Pd e consigliere del presidente Sergio Mattarella. Per la prima volta non sarà quindi un militare a occupare la poltrona strategica per la sicurezza dell’Italia.

Garofani ha un antico rapporto di fiducia con Mattarella, che nel 1992 lo nominò direttore del Popolo, storica testata di area democristiana. Dal 2006 al 2018 è stato parlamentare, eletto prima nelle liste del Ppi e poi in quelle del Pd: nella sua ultima legislatura ha presieduto la Commissione Difesa della Camera, occupandosi anche di un’importante inchiesta sulla protezione delle reti informatiche nazionali. Poi è stato scelto dal capo dello Stato come consigliere per le questioni istituzionali e adesso sta per insediarsi nell’ufficio più delicato per le strategie politico-militari del Paese.

La scelta di un politico è destinata a provocare malumore nei ranghi delle forze armate, poiché la posizione è stata praticamente sempre assegnata a un ufficiale di alto grado: in genere la preferenza è stata accordata agli ex comandanti in capo, che avevano esperienza sia nel coordinamento delle diverse componenti della Difesa sia nella gestione dei rapporti con i vertici alleati della Nato.

Tanto più che questa designazione verrà formalizzata nel momento della crisi più grave per la sicurezza europea, con l’invasione russa dell’Ucraina che mette in discussione tutti gli equilibri costruiti dalla caduta del Muro di Berlino, obbligando a ridefinire la natura stessa dell’Alleanza Atlantica e il ruolo che l’Italia vuole assumere in questa drammatica situazione.

Ma evidentemente il presidente Mattarella ha preferito una scelta di rottura rispetto a quanto avvenuto finora, forse l’indicazione di una nuova visione nella gestione delle questioni strategiche.

