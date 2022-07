22 lug 2022 17:11

CHI SARA’ IL CANDIDATO PREMIER DEL CENTRODESTRA? E COME SARA’ SCELTO? – LE MOSSE DI BERLUSCONI E SALVINI PER TAGLIARE FUORI LA MELONI – L'IDEA CHE STA EMERGENDO È CHE IL LEADER DELLA COALIZIONE VENGA VOTATO DA UN'ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI ELETTI. UNA VOLTA VOTATO, POTREBBERO ESSERE GLI STESSI PARLAMENTARI CHE SONO STATI ELETTI A RIUNIRSI IN ASSEMBLEA E VOTARE IL LEADER...". TRADOTTO: SE FORZA ITALIA E LEGA AVRANNO PIÙ ELETTI, DECIDERANNO LORO – OGGI INCONTRO A ROMA MELONI-BERLUSCONI: "NEI PRIMI GIORNI DELLA PROSSIMA SETTIMANA VA CONVOCATO UN VERTICE DEL CENTRODESTRA”