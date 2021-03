CHIACCHERATE MENO E FATE DI PIÙ - IL CORONAVIRUS SERVIRÀ COME LEZIONE PER L’UNIONE EUROPEA? DA UN LATO C’È STATO IL RECOVERY FUND, CHE HA FINALMENTE INTRODOTTO UNA FORMA DI DEBITO EUROPEO CONDIVISO, MA DALL’ALTRA IL DISASTRO DEI VACCINI DI CUI STIAMO PAGANDO TUTTI LE CONSEGUENZE - GARTON ASH: “INVECE DI PERDERE TEMPO IN UNA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA, I LEADER EUROPEI DOVREBBERO…”

ursula von der leyen

Articolo di “The Guardian” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Un anno fa, durante questa settimana, apprendevamo con stupore che l'Italia stava andando in lockdown per combattere uno strano nuovo virus che era apparentemente venuto da qualche parte in Cina. Nel giro di due settimane, Spagna, Francia e Gran Bretagna l'hanno seguita. Ora siamo qui un anno dopo, ancora in stato di emergenza.

Lavoriamo a casa e viviamo online. I nostri figli sono diventati dei babyzoomers. "Sei in muto!" è la frase più frequente del nostro tempo. Le mascherine facciali e l'allontanamento di 2 metri dagli altri esseri umani sembrano quasi normali.

Le nostre lingue hanno acquisito un nuovo immaginario: "seconda ondata", "appiattimento della curva", "immunità di gregge", "la variante britannica". I demografi tracceranno gli effetti a lungo termine di questo anno di Covid per un secolo a venire. Alcuni dicono che c'è già una Generazione C – scrive Timothy Garton Ash sul The Guardian.

TIMOTHY GARTON ASH

Ci sono stati altri momenti di esperienza europea condivisa, come le proteste del 1968 o la fine della guerra fredda, ma per trovarne uno che simultaneamente ha colpito così personalmente così tante persone bisogna risalire alla seconda guerra mondiale.

Quando mai dal 1945 siamo stati così consapevoli che le nostre azioni individuali, e quelle dei nostri governi, possono determinare direttamente se noi e coloro che amiamo vivremo o moriremo? Eppure questa volta gli europei non hanno combattuto tra loro, ma contro un nemico comune.

Questa minaccia condivisa avrebbe dovuto unirci tutti. Ma lo ha fatto? E cosa succederà quando la solidarietà svanirà e gli impatti differenziali a lungo termine diventeranno evidenti? Alla fine l'UE emergerà più forte o più debole?

charles michel ursula von der leyen david sassoli christine lagarde come le ragazze di porta venezia

Finora, la risposta dell'UE a Covid ha registrato un grande successo e un grande fallimento. Il successo è l'accordo dell'estate scorsa su un bilancio settennale e un fondo europeo di recupero dedicato (AKA Next Generation EU) con un totale combinato di più di 1,8 miliardi di euro (1,6 miliardi di sterline). Questa decisione, che ha introdotto il debito europeo condiviso, è stato il più grande passo nell'integrazione economica dall'introduzione dell'euro. Offre la possibilità all'UE di aiutare tutti i suoi stati membri a riprendersi economicamente e a "costruire meglio".

ursula von der leyen

Il grande fallimento è stato il tentativo di dimostrare che solo l'UE può fornire vaccini in modo rapido ed equo per tutti gli stati membri. Il ministro delle finanze tedesco ha elegantemente descritto la performance della commissione europea sull'approvvigionamento dei vaccini come "davvero una merda".

emergenza coronavirus italia sigillata

Il principale tabloid tedesco, Bild, ha deliziato i Brexiters con un titolo di prima pagina che diceva agli inglesi "Vi invidiamo". Ora l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca stanno ottenendo i vaccini dalla Cina o dalla Russia, mentre l'Austria e la Danimarca stanno sviluppando una partnership sui vaccini con Israele.

BORIS JOHNSON URSULA VON DER LEYEN

Questo è il fallimento personale del presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, e del commissario e del dipartimento competente. La commissione europea ha gestito la cosa in modo incompetente perché non ha la competenza, in due sensi della parola. La salute pubblica è in gran parte una competenza nazionale, nel senso di autorità legalmente assegnata; di conseguenza, le istituzioni europee non hanno la competenza, nel senso di capacità ed esperienza per fare un buon lavoro.

SANCHEZ CONTE RUTTE ALLA DISCUSSIONE SUL RECOVERY FUND

Inoltre, questo è stato fraintendere fin dall'inizio ciò che l'UE fa bene. Il suo forte è quello che lo studioso americano Andrew Moravcsik chiama "politica incrementale e tecnocratica". La parola chiave è incrementale. Poiché l'UE è così complicata - dovendo tenere conto delle opinioni di 27 governi nazionali, tre diverse istituzioni di Bruxelles e diversi raggruppamenti di partiti europei - è inevitabilmente lenta. La sua burocrazia piuttosto piccola è anche eccessivamente burocratica. Ma quello che serviva qui era la velocità, la volontà di correre dei rischi e di mettere le vite davanti alla burocrazia.

viktor orban ursula von der leyen

Bruxelles avrebbe fatto meglio ad assumere un ruolo più modesto e di facilitazione fin dall'inizio, sostenendo gli stati più poveri e più piccoli che altrimenti sarebbero stati svantaggiati nella corsa ai vaccini scarsi.

La principale lezione da imparare? Per i prossimi tre anni, l'UE deve concentrarsi esclusivamente sulla consegna. Un recente sondaggio d'opinione per il mio gruppo di ricerca all'università di Oxford sottolinea ciò che altri analisti hanno trovato: la legittimità dell'UE deriva più da ciò che fornisce che dal processo politico e istituzionale con cui ci arriva. Così, mentre una grande maggioranza dei nostri intervistati ha detto che è importante avere un parlamento europeo, non meno del 59% era d'accordo con l'affermazione che "finché l'UE fornisce un'azione efficace, la presenza o l'assenza del Parlamento europeo è di secondaria importanza".

coronavirus casi in italia

L'ultima cosa di cui l'Europa ha bisogno a questo punto è un'orgia di introspezione nella forma della sua proposta di Conferenza sul futuro dell'Europa, che è impantanata nelle caratteristiche lotte interistituzionali. Se i leader europei hanno davvero a cuore il futuro dell'Europa, inizieranno abbandonando la Conferenza sul futuro dell'Europa. Invece, si concentreranno su ciò che l'UE può effettivamente fare per i suoi cittadini.

la quarantena italiana vista dalla cnn

Il prossimo passo è un cosiddetto "pass digitale verde", che permetta agli europei che sono stati vaccinati di viaggiare di nuovo nel continente. La libertà di movimento è ciò che gli europei apprezzano più di ogni altra cosa. Un sorprendente 74% degli intervistati nel nostro sondaggio era d'accordo con l'affermazione: "Se non offrisse la possibilità di viaggiare, lavorare, studiare e vivere in altri stati membri dell'UE, non varrebbe la pena di avere l'UE". La libertà di muoversi è ciò che ci è mancato molto in questo anno di blocco. Restituirla senza problemi sarebbe un successo importante per l'UE.

URSULA VON DER LEYEN

Oltre a questo, c'è l'enorme compito di assicurare che il Recovery fund di 750 miliardi di euro sia speso rapidamente, efficacemente e senza burocrazia, ma anche senza corruzione, in modi che vadano davvero a beneficio dei cittadini europei.

Deve aiutare a creare nuovi posti di lavoro e nuove opportunità; una parte significativa deve andare a progetti veramente verdi, non solo a "greenwashing"; e i livelli vertiginosi del debito pubblico, specialmente nell'Europa meridionale, non devono portare a un'altra crisi del debito sovrano dell'eurozona.

Dal punto di vista politico, la prova decisiva sarà se i partiti pro-europei prevarranno non solo nelle elezioni olandesi e tedesche di quest'anno e nelle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno, ma anche in Italia, Spagna e Polonia, e poi nelle elezioni del Parlamento europeo del 2024.

In breve, l'UE affronta una delle più grandi sfide della sua vita. Invece di perdere tempo in una conferenza sul futuro dell'Europa, i leader europei dovrebbero far incollare il motto della Nike su ogni porta di Bruxelles: Just Do It.

DAVID SASSOLI URSULA VON DER LEYEN