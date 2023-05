CHIAMATE SUBITO L'ARMOCROMISTA! LE SUPERCAZZOLE DI ELLY FANNO ESPLODERE I DEM: RESA DEI CONTI LA PROSSIMA SETTIMANA IN DIREZIONE - I SILURI DEI BIG CHE CON LEI NON TOCCANO PALLA (COMPRESI BOCCIA E FRANCESCHINI CHE SI ERANO ILLUSI DI MANTENERE IL POTERE SUL PD ISSANDOLA ALLA SEGRETERIA) – SOTTO ACCUSA I SUOI FEDELISSIMI ("TORTELLINO MAGICO"), ANCORA CORPI ESTRANEI NEL PD, E IL SUO NO AL SOSTEGNO MILITARE ALL'UCRAINA CON I SOLDI DEL PNRR...

Niccolò Carratelli per la Stampa

PEDRO SANCHEZ ELLY SCHLEIN - MEME BY OSHO

L'aria non è ancora da resa dei conti, ma è meglio restare a presidiare il Nazareno. Di prima mattina Elly Schlein decide di annullare la sua missione a Bruxelles. Avvisa gli eurodeputati del Pd che si collegherà con loro da remoto, rinvia l'appuntamento con i colleghi del gruppo socialista e il colloquio con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Oggi non andrà nemmeno a Parigi, parteciperà solo in video all'evento organizzato alla Sorbonne per i 50 anni di Liberation, dove la aspettava la sindaca Anne Hidalgo. I socialisti europei dovranno aspettare. Dopo la pesante sconfitta alle amministrative e la turbolenta riunione della segreteria di lunedì sera, durata 5 ore, Schlein non può dare l'impressione di scappare, di voler evitare il confronto con chi, dentro al partito, critica e chiede chiarimenti.

elly schlein nelle zone alluvionate

Quelli che la accusano di «sparire troppo spesso dal dibattito politico» o sostengono che si sia isolata troppo, circondandosi di fedelissimi (c'è chi ironicamente parla di «tortellino magico»), che però sono ancora corpi estranei nel Pd, oltre che distratti da altri incarichi. Sul banco degli imputati ci sono, ad esempio, Igor Taruffi e Davide Baruffi: uno schleiniano, l'altro bonacciniano, rispettivamente responsabili Organizzazione ed Enti locali del partito, entrambi anche assessori di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna. «Per rigenerare il partito serve un impegno a tempo pieno, non gente a mezzo servizio», è uno dei commenti dalla minoranza dem.

paolo kessisoglu imita elly schlein a dimartedi 2

Poi c'è chi imputa alla segretaria di essere stata poco incisiva in campagna elettorale, impegnandosi solo negli ultimi due giorni prima dei ballottaggi, pur con la giustificazione di aver dedicato una giornata alla visita delle zone alluvionate.

ELLY SCHLEIN - SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE - MEME BY VUKIC

(...) I dirigenti e i parlamentari della minoranza dem, ma anche molti sostenitori della segretaria, aspettano ora la convocazione della direzione nazionale per la prossima settimana: un appuntamento che segue per prassi ogni tornata elettorale. E che sarà il primo passaggio davvero complicato per Schlein, da quando è alla guida del partito.

tweet di vittorio feltri su elly schlein

Non basterà sottolineare, come ha certificato anche YouTrend, che le liste del Pd sono comunque state le più votate in quasi tutti i capoluoghi chiamati alle urne. Nessuno intende attaccare Schlein frontalmente o metterla in discussione a poco più di tre mesi dalla trionfale notte delle primarie, piuttosto «aiutarla a trovare la rotta giusta», come dice un senatore dem, visto che «il vero test sarà tra un anno alle europee».

ELLY SCHLEIN - MEME DOPO LA SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE

Quando si voterà con il proporzionale e non ci sarà «l'alibi» delle mancate alleanze per giustificare un risultato al di sotto delle aspettative.

La leader pubblicamente tace, ma nel collegamento con i parlamentari di Bruxelles (che hanno confermato capo delegazione il "bonacciniano" Brando Benifei) assicura di essere «molto determinata nel percorso verso le europee, con proposte concrete per risolvere i problemi delle persone e sulla visione di Europa». L'obiettivo è non fiaccare la crescita nei sondaggi e, allo stesso tempo, parare i colpi ai fianchi da parte dei 5 stelle, che nei prossimi mesi, al Nazareno tutti se lo aspettano, non potranno che intensificarsi.

FRANCESCO BOCCIA ELLY SCHLEIN - MEME BY DE MARCO

E avranno gioco facile se Schlein si muoverà come durante la riunione con gli eurodeputati, in vista del voto di domani a Strasburgo sul piano che punta ad aumentare la capacità produttiva europea di armi. La linea della segretaria: ribadire il sostegno militare all'Ucraina, ma dicendo no all'uso delle risorse del Pnrr e del fondo di coesione, quindi appoggiando emendamenti in questa direzione. Il punto è che questa impostazione sarà probabilmente bocciata all'interno del gruppone dei socialisti, mettendo i deputati dem di fronte alla scelta di votare o meno il provvedimento così com'è. Alla fine, il Pd si dirà contrario a spendere in armi i soldi del Pnrr, ma poi non potrà che votare a favore (con almeno un paio di defezioni). Altro spot perfetto per i detrattori di Schlein.

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN - MEME BY EMILIANO CARLI ELLY SCHLEIN MEME BY DEMARCO tweet sulla consulente d immagine di elly sclhein 3 ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN E ALESSANDRO ZAN carlo de benedetti elly schlein PAOLA BELLONI E ELLY SCHLEIN - FOTO DIVA E DONNA michela di biase elly schlein 1 elly schlein vladimir luxuria CARICATURA DI ELLY SCHLEIN DISEGNATA DA FRANCESCO FEDERIGHI PER IL FATTO QUOTIDIANO ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE GIORGIA MELONI ELLY SCHLEIN - 8 MARZO - VIGNETTA BY MACONDO marco furfaro elly schlein FRATELLY D'ITALIA - MEME BY CARLI ira di pippo franco paragonato a elly schlein meme ELLY SCHLEIN - ESPRESSO FALCE E MART-ELLY MEME ELLY SCHLEIN ARCOBALENO elly schlein nuova segretaria del pd tweet 7

ELLY SCHLEIN FESTIVAL ECONOMIA DI TRENTO