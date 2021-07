IN MEZZO AGLI SVALVOLATI SGUAZZANO I SOVVERSIVI - NO VAX PRONTI A TORNARE IN PIAZZA A ROMA MERCOLEDÌ E L'INTELLIGENCE LANCIA L'ALLARME PER IL RISCHIO DI NUOVI FOCOLAI, MA C'È ANCHE IL PERICOLO DI INFILTRAZIONI DA PARTE DI ANTI-GOVERNATIVI CHE VOGLIONO SFRUTTARE IL MALCONTENTO PER GENERARE DISORDINE - ESTREMISTI DI DESTRA E COMPLOTTISTI DI QANON SONO I FANATICI CHE AIZZANO I CITTADINI ALLA BATTAGLIA SUI GRUPPI TELEGRAM...