Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della mia tesina da parte del Presidente Del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. La mia tesina parlava della sua vita. Grazie per la risposta… Ora sono contentissimo?: pic.twitter.com/MQVKvDWcD1 — Lomma (@lomma_11) September 1, 2022

LA LETTERA DI MARIO DRAGHI AD ALESSIO

«Ciao Alessio, mi ha molto colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina». Inizia così la lettera inviata da Mario Draghi ad uno studente che ha deciso di concludere il ciclo di studi con una tesina dedicata al presidente del Consiglio. La missiva su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata pubblicata dal giovane su Twitter.

«Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della mia tesina da parte del presidente Del Consiglio dei Ministri Mario Draghi – scrive sui social Alessio - La mia tesina parlava della sua vita. Grazie per la risposta… Ora sono contentissimo». Da quanto emerge sul suo profilo Twitter, Alessio che si descrive come «uno studente a cui piacciono politica e attualità», dovrebbe aver da poco concluso le scuole medie. Si legge nella lettera firmata da Draghi: «Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa essere d’ispirazione. In ogni fase della mia vita, ho sempre considerato fondamentale impegnarmi nello studio e nel lavoro».

L’ex presidente della Bce si congratula con lo studente per i riferimenti inseriti nel suo lavoro scolastico. «I risultati che ho raggiunto sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca». Infine, Draghi si congeda: «Un caro saluto, con affettuoso augurio di ogni successo».

