CI AVETE ROTTO IL CASHBACK - ORMAI SONO RIMASTI SOLO CONTE E (NON TUTTO) IL M5S A DIFENDERE LA MISURA DEI RIMBORSI DI STATO PER CHI PAGA COL BANCOMAT: DRAGHI, IL PD E PURE FRATELLI D'ITALIA VOGLIONO DIROTTARE ALTROVE PARTE DEI 4,7 MILIARDI GIÀ STANZIATI - A RISCHIO LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E ANCHE IL SUPER BONUS SUL QUALE SI SONO SCATENATI I FURBETTI DELLE "STRISCIATE"...

Ilario Lombardo e Luca Monticelli per “La Stampa”

italia cashless

Il cashback è la misura economica più personale di Giuseppe Conte, costruita e lanciata negli ultimi mesi della sua esperienza da presidente del Consiglio. Quando l'avvocato la inaugurò non poteva certo immaginare che dopo soltanto pochi mesi sarebbe stato costretto a difenderla nelle vesti di leader politico del M5S. E i grillini, molto probabilmente, dovranno fare lo stesso.

CONTE LECTIO MAGISTRALIS UNIVERSITA' DI FIRENZE

Hanno già cominciato, in realtà, perché attorno al cashback si sta raccogliendo l'assedio di quasi tutti gli altri partiti, sia della larghissima maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi, sia, all'opposizione, di Fratelli d'Italia.

Una condivisione così estesa non può non far pensare che anche ai vertici dell'esecutivo sia in corso un radicale ripensamento. E, in effetti, si sta valutando di fare un "tagliando" al piano cashless in sede di legge di bilancio. Questo significa che fino a dicembre la norma varata del governo Conte, in scadenza a giugno 2022, difficilmente verrà modificata. Nella finanziaria, però, si potrebbe decidere di cancellare gli ultimi 6 mesi previsti l'anno prossimo o di ridimensionarne il perimetro delle spese.

Zafarana

Il generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, nel corso di una audizione alla Camera, ha suggerito di limitare i pagamenti validi per i rimborsi solo agli ambiti a rischio evasione. Al momento è previsto uno stanziamento di 4,7 miliardi, di cui tre per il 2022, finanziabili con il Recovery fund. E questa mattina il ministro dell'Economia, Daniele Franco, è atteso in Senato per la sua prima audizione proprio sul Pnrr.

il cashback del governo

I partiti, tranne il M5S, chiedono di dirottare le risorse altrove. Lo fa il Pd, nella formula espressa dall'ex viceministro del Tesoro Antonio Misiani, che aveva dovuto inghiottire con molti dubbi la misura cara al suo ex capo del governo. «Bisogna scegliere le priorità, i 3 miliardi stanziati nel 2022 per il cashback è meglio dirottarli sui programmi di lotta alla povertà. Con parte di quei soldi si può finanziare un programma straordinario di "lavoro di cittadinanza" per chi ha i requisiti per accedere al Reddito, affidando ai Comuni e al Terzo settore l'organizzazione dei progetti». In questo modo, per il Pd, si affronterebbero due debolezze e verrebbe offerta una cura anche alla parte meno in salute del sussidio che riguarda la spinta occupazionale.

GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni è per «abolire l'inutile iniziativa assieme alla lotteria degli scontrini». Giovedì, peraltro, ci sarà la prima estrazione mensile per gli scontrini emessi dall'1 al 28 febbraio. In palio ci sono 10 premi da 100 mila euro per i consumatori e altrettanti da 20 mila euro per gli esercenti.

La leader di Fdi propone di usare quelle risorse per gli indennizzi alle attività piegate dal Covid, «perché - sostiene - non mi pare una cosa intelligente che il governo italiano abbia speso finora 11 miliardi sui ristori e quasi 5 sul cashback».

daniele franco

Ma Draghi e il ministro Franco cosa ne pensano? Due giorni fa Matteo Renzi diceva di augurarsi che «la prossima tappa sia quella di ripensare il piano cashless», e potrebbe non essere andato molto lontano dalla realtà. Lo conferma una fonte dell'esecutivo che, invocando «una necessaria discontinuità», spiega come la misura economica non abbia suscitato grandi entusiasmi.

Quel che probabilmente cambierà è il calcolo delle operazioni digitali per ottenere il premio da 1.500 euro. Oltre ad avere indietro sul proprio conto 150 euro ogni 6 mesi (il 10% su almeno 50 "strisciate" con la carta), il regolamento permette alle prime 100 mila persone che hanno fatto più acquisti di ricevere il super bonus.

mario draghi

Per le denunce dei gestori delle pompe di benzina e il monitoraggio di Pagopa è emersa l'attività di "furbetti" che frazionano il pieno di carburante con dei micro pagamenti per scalare la classifica. Per non legittimare questo tipo di abusi, i tecnici stanno mettendo a punto un sistema che non consenta il conteggio di più transazioni sullo stesso acquisto.

lotteria degli scontrini

Indossati i panni del capo del M5S, Conte difenderà il cashback, come ieri ha fatto il senatore Dell'Olio. Il capogruppo grillino della commissione Bilancio dice che «sbaglia e non coglie alcuni aspetti decisivi» chi sostiene che i soldi stanziati siano uno spreco.

lotteria scontrini 6

I quasi 8 milioni di italiani che hanno fatto 288 milioni di transizioni dall'8 dicembre e permesso l'attivazione di 14 milioni di strumenti di pagamento sono «un successo» che «fa risparmiare famiglie e imprese, aiutando a contrastare l'evasione e il lavoro nero».

lotteria scontrini 5

Non tutti però nel M5S la pensano così, o appaiono granitici sull'argomento come lo sono invece sul Reddito di cittadinanza. E qualcuno comincia a sussurrare che effettivamente le risorse previste per il 2022 potrebbero servire ad altro.

lotteria scontrini 2 lotteria degli scontrini lotteria scontrini lotteria degli scontrini 2 lotteria degli scontrini STRETTA SUI FURBETTI DEL CashbacK BANCOMAT ALLA STAZIONE DI SERVIZIO cashback benzina E PAGAMENTI ELETTRONICI FURBETTI DEL cashback DAL benzinaIO lotteria scontrini 1