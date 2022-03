CI LAMENTIAMO DEI NOSTRI FILO-PUTINIANI ALL’AMATRICIANA, MA I TEDESCHI STANNO MESSI PEGGIO - L’EX CANCELLIERE SOCIALDEMOCRATICO, GERHARD SCHRODER, AMICO PERSONALE DI PUTIN, È PIÙ ISOLATO CHE MAI, MA NON VUOLE DIMETTERSI DAI SUOI INCARICHI IN “ROSNEFT” E “NORD STREAM”. TE CREDO, LO PAGANO 850MILA EURO L'ANNO - L’ATTUALE CAPO DEL GOVERNO, OLAF SCHOLZ, È IN FORTE IMBARAZZO, E I COLLABORATORI DI QUEL VECCHIO TRIVELLONE DI SCHRODER SI STANNO DIMETTENDO UNO DOPO L’ALTRO…

Articolo di “Le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

olaf scholz gerard schroder

Nonostante le immense pressioni, l'ex cancelliere socialdemocratico si rifiuta di rinunciare ai suoi redditizi mandati al servizio delle compagnie energetiche russe.

Gerhard Schröder è un re nudo - scrive Le Monde. L'ex cancelliere socialdemocratico, che è stato al potere tra il 1998 e il 2005 ed è famoso per il suo ruolo di lobbista di punta per le aziende statali russe in Germania, è più isolato che mai.

olaf scholz gerard schroder spd

L'ex leader, che è vicino a Vladimir Putin, si rifiuta ancora di chiudere i suoi mandati come capo del consiglio di sorveglianza del gruppo del gas Rosneft e all'interno di Nord Stream, una filiale di Gazprom, la società del gasdotto baltico, di cui era un ardente sostenitore.

gerhard schroeder e vladimir putin

Questa ostinazione del vecchio cancelliere, nonostante tutte le pressioni a cui è stato sottoposto, in particolare nell'ultima settimana dalla leadership del Partito Socialdemocratico (SPD), sta diventando tragica.

Tutti i suoi stretti collaboratori gli hanno voltato le spalle. Martedì 1 marzo, i quattro impiegati del suo ufficio si sono dimessi in un colpo solo. Oltre alla sua pensione di 7.000 euro al mese, il signor Schröder riceve 407.000 euro all'anno dai contribuenti per il suo ufficio al Bundestag e gli stipendi dei suoi assistenti. Secondo la stampa tedesca, riceve anche 600.000 euro all'anno per il suo mandato alla Rosneft, e 250.000 euro da Nord Stream.

olaf scholz gerard schroder.

Le defezioni più spettacolari sono state quelle dei fedelissimi: Albrecht Funk, il suo capoufficio, che scriveva i suoi discorsi da vent'anni, e Béla Anda, ex portavoce del governo tra il 2002 e il 2005, che produceva con lui un podcast molto popolare e alimentava il suo account sulla rete LinkedIn, hanno anche annunciato la fine di tutte queste collaborazioni. Sulla rete, Schröder aveva scritto la settimana scorsa che "gli interessi di sicurezza della Russia non giustificano l'uso di mezzi militari", ma non aveva nominato Vladimir Putin né annunciato il suo ritiro dalle società di gas a lui vicine.

schroeder gazprom

La lealtà sopra ogni cosa

Da allora, la questione ha preso una pesante piega istituzionale. Gli assistenti degli ex cancellieri sono nominati dalla cancelleria e finanziati dai suoi fondi. Ci sono molte voci contro il rinnovo degli assistenti, finché il signor Schröder non ha rinunciato ai suoi mandati.

"Il mio consiglio a Gerhard Schröder è di dimettersi da queste posizioni", ha detto il cancelliere Olaf Scholz alla ZDF giovedì sera (3 marzo). Poche ore prima, l'influente associazione dei contribuenti tedeschi, che denuncia la cattiva gestione della spesa pubblica, ha chiesto il ritiro della sovvenzione dell'ex cancelliere.

GERHARD SCHRODER CON IL WURSTEL

Altre organizzazioni stanno rompendo con lui. Gerhard Schröder potrebbe perdere, tra l'altro, il suo titolo di membro onorario del club di calcio Borussia Dortmund, così come quello di cittadino onorario di Hannover. Rischia di essere espulso dalla SPD. Anche l'industriale Herrenknecht e il gruppo mediatico svizzero Ringier hanno terminato la loro collaborazione con lui.

Il caso solleva due questioni fondamentali. Uno riguarda l'uomo, Gerhard Schröder: perché si ostina a mantenere, a qualunque costo per il suo paese e per le persone a lui vicine, una "amicizia privata" con Vladimir Putin che è diventata così profondamente inquietante?

Secondo alcuni osservatori, una componente personale potrebbe essere in gioco: il 77enne ex cancelliere, che proveniva da un ambiente modesto ed è salito al vertice dello Stato a forza di ambizioni, mette la lealtà e l'amicizia al di sopra di tutto e si rifiuta di cedere alle pressioni. A lungo apprezzato per la sua schiettezza e la sua aura nei circoli della classe operaia, l'ex cancelliere è ora rifiutato da tutti.

I CANCELLIERI TEDESCHI

L'altra questione è il suo partito, la SPD, e la sua relazione con la Russia e, attraverso di essa, con tutta la Germania. Perché abbiamo dovuto aspettare una guerra sanguinosa in Europa per reagire adeguatamente al carattere autoritario e sempre più violento del regime di Vladimir Putin?

Dalla Ostpolitik ("politica dell'Est") del cancelliere Willy Brandt (1969-1974), la posizione della SPD, portata da Schröder, era che l'Europa non può essere fatta senza la Russia. Per costruire la fiducia e la stabilità, era necessario mantenere strette relazioni con Mosca. In primo luogo attraverso la cooperazione economica ed energetica, e in secondo luogo attraverso i legami culturali nel senso più ampio. Ma fino a che punto?

vladiimir putin dona un mazzo di fiori ad angela merkel

Diminuzione dell'influenza russa

Da quando l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina, tutte queste relazioni privilegiate sono in procinto di crollare. La procedura di approvazione del gasdotto Nord Stream 2, che avrebbe dovuto raddoppiare la capacità di consegna del gas russo alla Germania, che già dipende al 55% da Mosca per questo combustibile, è stata congelata. Probabilmente non entrerà mai in funzione.

VALERY GERGIEV

Per quanto riguarda gli altri relè dell'influenza russa in Germania, sono stati screditati da molto tempo. Il famoso club di calcio Schalke 04, per esempio, ha terminato la sua cooperazione con il gruppo statale Gazprom, il più grande produttore di gas del mondo, che era stato il suo sponsor principale negli ultimi 15 anni. Il club di Gelsenkirchen, nel cuore della Ruhr, tradizionale roccaforte della SPD, era già stato criticato per questa cooperazione nel 2014, durante l'annessione russa della Crimea, ma non aveva rinunciato a questa lucrativa partnership.

gerhard schroder alfred bauer nel 1956

Martedì 1 marzo, è stato il famoso direttore d'orchestra Valery Gergiev, che è vicino a Vladimir Putin, che ha dovuto rinunciare al suo posto di direttore della Filarmonica di Monaco dopo aver rifiutato di "prendere chiaramente e inequivocabilmente le distanze dalla brutale guerra di aggressione che il signor Putin sta conducendo contro l'Ucraina", ha detto il sindaco di Monaco, Dieter Reiter. La musica classica ha un'aura molto importante tra l'élite tedesca.

Attaccando l'Ucraina, "la Russia ha perso uno dei suoi più importanti sostenitori in Europa, la Germania", ha riassunto Judy Dempsey, analista del centro di ricerca Carnegie Europe, in una nota pubblicata giovedì 3 marzo. Cieco all'estremismo del regime russo, Gerhard Schröder è diventato la triste incarnazione degli errori di una Ostpolitik distorta dagli anni di Putin.

GERHARD SCHRODER CON IL WURSTEL schroeder gazprom 1 putin merkel gerhard schroeder e vladimir putin