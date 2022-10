CI MANCA SOLO CHE CHIEDA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO! – BERLUSCONI OGGI AL SENATO AVEVA UN FOGLIO CON LA LISTA DEI MINISTERI DESIDERATI: MENTANA HA ZOOMATO E HA RIVELATO L’ELENCO, IN CUI LA RONZULLI COMPARE PER BEN TRE VOLTE: POLITICHE EUROPEE, TURISMO O RAPPORTI CON IL PARLAMENTO – TAJANI AGLI ESTERI, CASELLATI ALLA GIUSTIZIA, CATTANEO ALL’AMBIENTE: ECCO QUALI SONO LE RICHIESTE (PROBABILMENTE, QUASI TUTTE RISPEDITE AL MITTENTE…)

Federica Pozzi per www.ilriformista.it

LA LISTA DEI MINISTRI CHIESTI DA BERLUSCONI - ZOOM DI TGLA7

Nel primo giorno di lavori del nuovo Parlamento e dopo l’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato e la mancata elezione di quello della Camera – rinviata a domani mattina alle 10.30 – continua ad esserci fermento per la scelta dei ministri del nuovo governo. E proprio durante la seduta al Senato di oggi Silvio Berlusconi si è lasciato “sbirciare” dalle telecamere dei giornalisti un foglio in cui aveva scritto – e presentato probabilmente agli alleati – le sue proposte per i vari Ministeri.

E’ stato Mentana, nella sua maratona dedicata alla giornata politica, a svelare il fermo immagine zoommato del foglio – non così segreto – del Cavaliere che proprio oggi, all’uscita da Palazzo Madama si era lamentato dei veti posti dagli alleati, giustificando così l’astensione dei senatori di Forza Italia alla presidenza del Senato.

LA LISTA DEI MINISTRI CHIESTI DA BERLUSCONI - TGLA7

“Berlusconi apre la cartellina e dentro ha un foglio in cui ci sono i ministeri desiderati di Forza Italia. Le richieste sono molto precise, scritte a macchina, quindi sono i desiderata che sono sati presentati anche nel confronto con gli alleati e con Giorgia Meloni“, dice Mentana in diretta su La7.

Quindi quali sarebbero i desideri del Cavaliere per i diversi Ministeri? Agli Esteri Antonio Tajani, alla Giustizia Maria Elisabetta Casellati, all’Università Anna Maria Bernini, alle Politiche europee Licia Ronzulli, alla Pubblica Amministrazione Maurizio Gasparri, altro Ministrero ad Alessandro Cattaneo, l’ex sindaco di Pavia, a cui Berlusconi in alternativa assegnerebbe il Ministero per Ambiente e Transizione ecologica.

silvio berlusconi licia ronzulli

Ma il nome che compare più volte sulla lista è quello di Licia Ronzulli, non solo alle Politiche europee ma anche al Turismo e ai Rapporti con il Parlamento.

Poi come ultimo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega per l’Editoria Alberto Barachini, attuale presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai.

Insomma, tutte – o quasi – richieste che dagli alleati non sarebbero state accolte viste le parole del leader di FI di oggi pomeriggio che ha però sottolineato: “Il governo non parte male, era solo necessario dare un segnale. Ronzulli? Non avrà un ministero”.

LA LISTA DEI MINISTRI CHIESTI DA BERLUSCONI - TGLA7

Fratelli d’Italia non sembra però aver preso bene le mosse di Berlusconi e fa sapere che c’è grande insofferenza tra i senatori nei confronti dei colleghi di Forza Italia per quanto successo oggi in Aula durante il voto per l’elezione del presidente del Senato Ignazio La Russa. “Il rischio – fanno sapere i meloniani – è che tale disagio potrebbe incidere mercoledì prossimo sulle scelte delle nomine che ci saranno per l’ufficio di presidenza”.

