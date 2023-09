CI MANCAVANO I BAGARINI DELL'ARCHEOLOGIA - L’ASSESSORE DI ROMA AL TURISMO, ALESSANDRO ONORATO CONTRO IL MINISTRO SANGIULIANO: “PERCHÉ NON DISPONE CONTROLLI SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI AL COLOSSEO” – IN QUESTI MESI ALCUNE SOCIETÀ DI TOUR OPERATOR HANNO ACQUISTATO IN BLOCCO I TICKET PER VISITARE L'ANFITEATRO FLAVIO PER RIVENDERLI A PREZZI MAGGIORATI (DA 16 EURO A 56) – ONORATO SI SCAGLIA ANCHE CONTRO ALFONSINA RUSSO, DIRETTRICE DEL PARCO ARCHEOLOGICO, PER NON AVER FERMATO IL "BAGARINAGGIO"

1-SCONTRO SUL COLOSSEO ONORATO AL MINISTRO “FACCIA LUI I CONTROLLI”

«Perché il ministro Gennaro Sangiuliano non dispone puntuali controlli sulla vendita dei biglietti?». Il Colosseo finisce al centro di uno scontro tra l’assessorato al Turismo, guidato da Alessandro Onorato, e il ministero dei Beni culturali che ha la gestione del monumento più famoso e vistato al mondo.

L’esponente della Giunta capitolina non fa sconti anche alla direttrice del Parco archeologico Alfonsina Russo perché da mesi segnala che i biglietti del Colosseo vengono venduti a prezzi tre volte superiori su circuiti paralleli e adesso infatti cinque società sono finite nel mirino dell’Antitrust.

Nell’attesa che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si pronunci, l’assessore Onorato chiede a Sangiuliano e a Russo di non stare a guardare. Lo fa perché da tempo riceve denunce da parte dei tour operator di Roma e non solo che raccontano di una situazione ormai «degenerata».

In pratica i ticket verrebbero acquistati in blocco da alcune società, adesso attenzionate, soprattutto con sede all’estero, che utilizzano dei sistemi automatici, i cosiddetti bot, per poi rivendere questi biglietti fino a 56 euro al posto di 16 euro. «Perché Sangiuliano e Russo non pongono rimedio a questa situazione ormai sotto gli occhi di tutti? Una vergogna che denunciamo da mesi», si domanda Onorato, raccontando di turisti e agenzie romane o italiane «che non trovano i biglietti del Colosseo sul mercato ma un minuto dopo li vedono in vendita in un circuito parallelo.

Dunque - spiega - ci sono persone che non riescono a vedere il Colosseo perché costa troppo per un’intera famiglia oppure sono costrette a pagare cifre enormi che peraltro non vanno allo Stato ma arricchiscono spesso società estere. È giunta l’ora di dire che questa situazione è inaccettabile» […]

2-COLOSSEO: ONORATO, 'DA 7 MESI BIGLIETTI 'DOPATI', COSA FA DIRETTRICE RUSSO?'

(Adnkronos) - "Bisogna fermare la vergognosa 'vendita dopata' dei biglietti del Colosseo che, sui canali paralleli ed esteri, arrivano a prezzi davvero folli. Un fenomeno odioso che danneggia l'immagine di Roma, i turisti e i tour operator che rispettano le regole".

La vicenda è denunciata su Instagram dall'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, che parla in un video con alle spalle proprio il Colosseo e chiama in causa la direttrice Alfonsina Russo. "Siamo al Colosseo, uno dei monumenti più importanti al mondo, il simbolo di Roma e dell'Italia. Perché siamo qui? Perché ormai da mesi denunciamo una vergogna che vogliamo socializzare con voi", spiega l'assessore.

"Avete presente quando provate a comprare un biglietto del vostro gruppo musicale preferito? Magari i Coldplay. Che aspetti il momento che mettano online la vendita dei biglietti, stai lì, carichi tutti i dati e in quel momento, la schermata ti dice biglietti esauriti ma incredibilmente un secondo dopo su altri siti paralleli gli stessi biglietti vengono venduti a tre, quattro volte, cinque volte il prezzo iniziale? Bene, la stessa cosa ormai da almeno 7 mesi avviene costantemente al Colosseo", affonda Onorato. Che indica il Colosseo: "Questo sito stupendo è gestito non dal Comune di Roma, altrimenti saremmo già intervenuti, ma è gestito dal Ministero dei Beni Culturali, dal Ministro Sangiuliano e dalla Sovrintendenza Archeologica del Colosseo la Dottoressa Russo.

Ebbene che cosa succede? Che il biglietto costa 16 euro più le prevendite, ma appena provi a comprarlo immediatamente non riesci perché ci sono società organizzate soprattutto all'estero che con acquisti diciamo multipli con i cosiddetti "bot" si accaparrano tutti i biglietti l'utente o le agenzie romane/italiane turistiche non li trovano più", denuncia Onorato.

Ma "incredibilmente -prosegue l'assessore capitolino- un minuto dopo si trovano a 5 volte il prezzo, a 6 volte il prezzo, da 16 euro a 50 euro, da 16 euro a 100 euro e quindi i turisti che vengono a Roma anche per il Colosseo, alcuni soprattutto per il Colosseo, non riescono a vedere questo sito, altri sono costretti a pagare 5 volte il prezzo e noi facciamo una pessima figura internazionale. Dopo 7 mesi che chiediamo l'intervento del Ministro e della Sovrintendenza Archeologica del Parco Archeologico del Colosseo è giunta l'ora di dire con chiarezza che questa situazione è inaccettabile".

Onorato aggiunge una considerazione: "A noi risulta che i biglietti messi in vendita ogni giorno da almeno 7 mesi a questa parte proprio per visitare il Colosseo, il plafond, sono circa 11.000 al giorno. Nel periodo pre pandemico erano oltre 20.000 questo vorrà dire che a fine 2023 mentre Roma avrà fatto il record degli arrivi turistici, mai così tanti turisti sono venuti a Roma, il Colosseo venderà meno biglietti del periodo pre pandemico, perché proprio non li mette in vendita". Tutto questo "è un gravissimo danno di immagine per Roma. Ministro Sangiuliano, Dottoressa Russo, è giunta l'ora di intervenire: cos'altro dobbiamo aspettare?", conclude l'assessore.