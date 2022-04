POSTA! - CARO DAGO, PER NON DIPENDERE PIÙ DAI "FRATELLI RUSSI" PER IL GAS, ANDIAMO A PRENDERLO IN ALGERIA DAI FRATELLI MUSULMANI? QUELLI CHE HANNO APPLAUDITO L'11 SETTEMBRE? DALLA PADELLA ALLA BRACE! - È INCREDIBILE COME QUESTI ANZIANI COMUNISTI SIANO PASSATI DALLE LOTTE CONTINUE ALLA CASSA CONTINUA - ORMAI LA DIRIGENZA) DELL'ANPI HA GETTATO LA MASCHERA: SE LA VIOLENZA ARRIVA DALLA PARTE GIUSTA (GIUSTA PER LORO), NON SOLO NON VA CONDANNATA, MA NON VA NEANCHE MINIMAMENTE COMBATTUTA. CHISSÀ A MALGA PORZUS DA CHE PARTE SI SAREBBERO SCHIERATI…