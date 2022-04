CI SALVERÀ IL GAS AMERICANO, E PAZIENZA PER IL PIANETA - PER SVINCOLARCI DALLA DIPENDENZA RUSSA, DOVREMO AFFIDARCI AI RIFORNIMENTI DELLE COMPAGNIE STATUNITENSI DI FRACKING, TECNICA CHE IN EUROPA È VIETATA PER I RISCHI AMBIENTALI - E PENSARE CHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE TRUMP CERCÒ DI CONVINCERE I FUNZIONARI EUROPEI A RIDURRE LA LORO DIPENDENZA DALL'ENERGIA RUSSA IMPORTANDO PIÙ GAS NATURALE LIQUEFATTO DALL'AMERICA, LA PROPOSTA FU RIDICOLIZZATA: MA ADESSO BIDEN STA FACENDO QUALCOSA DI MOLTO SIMILE...

Articolo dell'"Economist" - dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

"Niente pagamento, niente gas", ha ringhiato un portavoce del governo russo il 29 marzo. Irritato dalle sanzioni economiche dell'Occidente, il presidente Vladimir Putin ha ordinato che i paesi "non amici" devono iniziare a pagare il gas naturale russo in rubli, una richiesta che i ministri del gruppo di paesi del G7 hanno rifiutato.

I prezzi del gas hanno cominciato a salire alla prospettiva che Putin avrebbe chiuso i rubinetti. Il 30 marzo la Germania ha iniziato a prepararsi al peggio, facendo il primo passo verso il razionamento del gas. Entro la fine della giornata, tuttavia, il governo tedesco ha detto di aver ricevuto assicurazioni che le imprese europee non avrebbero dovuto effettuare pagamenti in rubli.

Anche se un embargo è stato evitato, l'ultimo confronto rafforza sicuramente il desiderio dell'Europa di allentare la presa di Putin sull'economia.

L'UE ha giurato di ridurre le importazioni di gas naturale dalla Russia, che hanno costituito circa il 40% del suo consumo di carburante l'anno scorso, di due terzi entro la fine del 2022. Ursula von der Leyen, il capo della Commissione europea, sogna che l'UE possa "sbarazzarsi" completamente delle importazioni russe entro pochi anni. Può l'America, uno dei più grandi esportatori di gas naturale del mondo, aiutare a riempire il vuoto – scrive The Economist.

Quando l'amministrazione Trump ha cercato di convincere i funzionari europei a ridurre la loro dipendenza dall'energia russa attuando politiche per importare più gas naturale liquefatto (Lng) dall'America - che ha battezzato "molecole della libertà" - la proposta è stata ridicolizzata. Eppure il presidente Joe Biden si trova a fare qualcosa di molto simile al suo predecessore.

Il 25 marzo lui e la signora von der Leyen hanno annunciato un piano "innovativo" per aiutare a porre fine alla dipendenza dell'Ue dal gas russo. Il piano richiede l'aiuto americano per assicurare all'Europa 15 miliardi di metri cubi di GNL in più quest'anno (pari a circa un decimo delle importazioni europee totali di gas russo nel 2021). Promette anche di "assicurare un'ulteriore domanda del mercato europeo" per 50 miliardi di metri cubi all'anno di combustibile dall'America entro il 2030.

Gli addetti ai lavori hanno accolto l'ambizioso piano con scetticismo. Una ragione è che le compagnie di gas americane devono affrontare gravi limiti infrastrutturali. La quota delle esportazioni americane verso l'Europa è passata dal 4% nel 2017 a quasi il 30% l'anno scorso (equivalente a 22 miliardi di metri cubi), con l'aumento dei prezzi sul continente.

L'America "ha quasi il 100% della sua capacità di liquefazione già in uso", ritiene Rystad, una società di ricerca, il che significa che "non c'è ulteriore lng da esportare" a breve termine. Jack Fusco, capo di Cheniere, una grande compagnia energetica americana, conferma che la sua azienda è "al massimo".

Ci vorrebbero quattro o cinque anni e decine di miliardi di dollari di investimenti, per non parlare dell'accelerazione delle approvazioni normative, per cambiare questa situazione.

Ci sono anche domande sul fatto che l'UE abbia le infrastrutture per far fronte alle importazioni. Ricevere carichi di Lng e convertirli in gas naturale utilizzabile richiede grandi strutture per la rigassificazione. L'Europa ha una capacità di riserva, ma gran parte di essa si trova sulle coste dei paesi occidentali come la Spagna e la Francia.

Le scarse interconnessioni significano che non sono molto utili per far arrivare le importazioni nelle parti orientali dell'UE, dove un embargo colpirebbe più duramente. La Germania, che non ha terminali di GNL, ha promesso di costruirne due, ma questo richiederà diversi anni. Alcuni paesi europei parlano di acquisire terminali GNL galleggianti, che possono essere installati più rapidamente, ma c'è una grave carenza globale di essi.

Guardando al lungo termine, però, il nuovo approccio al gas naturale è più promettente. Questo perché l'UE sembra pronta a liberarsi della sua incauta ostilità verso i contratti di gas a lungo termine, che aveva scoraggiato come parte del suo sforzo per stimolare i mercati spot del gas.

L'intento era quello di promuovere la concorrenza, ma, come ha rivelato l'impennata dei prezzi del gas dello scorso inverno, ha anche lasciato l'Europa gravemente esposta a uno shock di approvvigionamento. Come spiega un importante esportatore americano di Lng, l'Europa si è concentrata sull'espansione del mercato spot quando invece avrebbe dovuto assicurarsi dei "fantastici" prezzi a lungo termine.

Ora la Commissione dice che incoraggerà i contratti a lungo termine "per sostenere le decisioni finali di investimento sulle infrastrutture di esportazione e di importazione di GNL".

Questo dovrebbe dare agli investitori negli impianti di esportazione americani la fiducia per spendere i miliardi necessari, aumentando il commercio transatlantico. Giles Farrer di Wood Mackenzie, una società di consulenza, ritiene che l'infrastruttura necessaria per raggiungere l'obiettivo di 50 miliardi di metri cubi di capacità di liquefazione in America costerebbe circa 25 miliardi di dollari, senza includere gli investimenti a monte e l'inflazione della catena di approvvigionamento. Rystad pensa che la spesa necessaria per soddisfare la domanda extra dell'Europa potrebbe essere dell'ordine di 35 miliardi di dollari.

La diversificazione dalla Russia a lungo termine, quindi, potrebbe essere possibile. Ma questo fa poco per aiutare il problema a breve termine di un Putin pericoloso. Un calcolo razionale suggerisce che non dovrebbe essere disposto a chiudere i rubinetti, considerando che guadagna molto dai prezzi alti.

Energy Intelligence, un editore del settore, calcola che Gazprom ha guadagnato 20,5 miliardi di dollari dalle vendite di gas europeo nei primi due mesi dell'anno, quasi quanto ha guadagnato dall'Europa in tutto il 2020. Ma pochi osservatori oserebbero prevedere le azioni di un dittatore sempre più erratico.