CI SCRIVE GIANLUCA SAVOINI: “NON HO MAI PERCEPITO ALCUN FINANZIAMENTO DA MOSCA, NÉ IN PROPRIO, NÉ PER CONTO DELLA LEGA” – E INFATTI NON L’ABBIAMO MAI SCRITTO! SEMPLICEMENTE CI SIAMO LIMITATI A RIPORTARE, COME DEL RESTO HANNO FATTO MOLTI ALTRI GIORNALI, CHE SAVOINI È STATO COINVOLTO NELL’OPERAZIONE PETROLIFERA DELL’HOTEL METROPOL. CIOÈ CHE È STATO “ACCUSATO” DI AVER FATTO DA TRAMITE PER FAR ARRIVARE ALLA LEGA UN FINANZIAMENTO ILLECITO DA 65 MILIONI DA MOSCA…

salvini savoini eni

Riceviamo e pubblichiamo da Gianluca Savoini, in riferimento all’articolo

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/fuori-nomi-caccia-beneficiati-mosca-cominciata-oltre-324485.htm

Quanto affermato nell'articolo pubblicato sul sito internet di Dagospia il 14 settembre 2022 è privo di qualsivoglia fondamento. Il dott. Gianluca Savoini non ha infatti mai percepito alcun finanziamento da Mosca, né in proprio, né per conto della Lega". Resta inteso che il dott. Savoini si riserva comunque di agire in giudizio in ogni competente sede per i gravissimi danni reputazionali che ha subito e sta tuttora subendo in seguito alla pubblicazione oggetto di contestazione e alla permanenza online della stessa.

salvini savoini

DAGO-RISPOSTA

Prendiamo atto della rettifica che ci ha inviato Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini, ma precisiamo altresì che non abbiamo mai scritto, né ci saremmo sognati di farlo, che ha “percepito” finanziamenti da Mosca. Semplicemente, come hanno scritto più volte molti altri organi di stampa, (per citarne solo alcuni, “l’Espresso”, “Domani”, “Repubblica”, “Stampa”), ci siamo limitati a riportare che è stato coinvolto nell’operazione Metropol.

Ecco il passaggio “incriminato” del nostro Dagoreport:

VLADIMIR PUTIN E GIANLUCA SAVOINI

“A partire da Gianluca Savoini, l’ex portavoce di Matteo Salvini, dominus dell’operazione petrolifera del Metropol di Mosca, accusato di aver fatto da tramite per far arrivare alla Lega un finanziamento illecito da 65 milioni di euro dalla Russia di Vladimir Putin. A proposito, che fine hanno fatto le indagini del tribunale di Genova su Savoini? E’ stato prosciolto? E’ ancora sotto indagine? Non si sa nulla”. Dove avremmo scritto che ha percepito finanziamenti da Mosca?

vladimir putin brinda con giuseppe conte e salvini con savoini sullo sfondo CLAUDIO DAMICO - MATTEO SALVINI - GIANLUCA SAVOINI gianluca savoini HOTEL METROPOL MOSCA 1 Una foto del novembre 2016 tratta dal profilo Facebook di Claudio D’Amico con Salvini e Savoini matteo salvini e gianluca savoini a mosca piazza rossa GIANLUCA SAVOINI - FRANCESCO VANNUCCI - ALEKSANDR DUGIN GIANLUCA SAVOINI MATTEO SALVINI - SERGEY RAZOV - GIANLUCA SAVOINI SAVOINI DUGIN savoini ascolta salvini a mosca salvini savoini l'espresso salvini savoini no sanzioni matteo salvini con maglietta no sanzioni alla russia (e dietro savoini)