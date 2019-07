CI SEI O CI TAV? – TONINELLI PER NON MOLLARE LA POLTRONA DICE CHE LUI HA SEMPRE AGITO "SENZA PREGIUDIZI" SULLA TORINO LIONE, CHE COMUNQUE RIMANE “UN BIDONE”. ALLORA PERCHÉ LA COMMISSIONE PER L’ANALISI COSTI-BENEFICI ERA COMPOSTA SOLO DA NO-TAV, TRANNE IL POVERO PIERLUIGI COPPOLA, CHE INFATTI È STATO SILURATO? – “LA PALLA PASSERÀ AL PARLAMENTO”. SÌ, CHE È IN MAGGIORANZA A FAVORE DELL’OPERA

Andrea Zaghi per “Avvenire”

Sulla Tav Torino-Lione continuano i contrasti nel governo, mentre il Movimento del 'No' sembra preparare una manifestazione da 100mila persone. Domani si vedrà quanta forza i No Tav hanno ancora e quanto l' esecutivo riuscirà a far rispettare l' ordine. Per il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, la Tav resta «un bidone» ma, dice, «ho voluto tenere da ministro un approccio privo di qualsivoglia tipo di pregiudizi nei confronti di quest' opera. Da persona per bene ho deciso di lavorare e far lavorare tutto il Mit per guardare dentro questo dossier». Toninelli quindi spiega che «ora la palla passerà al Parlamento», sottolinea che su questa linea ferroviaria 'inutile' è solo grazie alla caparbietà del governo che l' Ue ha deciso di dare più soldi e, in generale, rivendica che «mai come ora sono stati sbloccati così tanti cantieri».

Che la Tav continui a scuotere il M5s lo si vede anche dalla riunione in Senato, durata ore e fitta di urla. Le parole d' ordine sono comunque smussare e minimizzare. Intanto, nel faccia a faccia Matteo Salvini-Luigi Di Maio, la Torino-Lione è uno degli argomenti forti. Il vicepremier leghista concede però un riconoscimento - «aver sbloccato Tav e altre opere è un buon segnale» - ma polemizza subito con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sempre sulla Tav: «Si vede che avrà studiato tutti i dati, si sarà convinto e avrà capito quel che noi sapevamo da tempo». E se sarà il Parlamento a decidere, il capo della lega non ha dubbi: la Tav passerà con l' 80% dei voti.

Chi non ha dubbi è anche il Movimento No tav che in Valle di Susa in queste ore celebra il Festival ad Alta Felicità in vista della marcia verso il cantiere di Chiomonte di domani. «Non siamo brutti e cattivi come ci dipingono », dice una storica attivista. Se sarà festa o battaglia lo si vedrà, ma gli organizzatori prevedono 100mila persone dopo le 70mila dello scorso anno.

Non solo marcia, ma anche spettacolo e musica: in cartellone nomi come Lo Stato Sociale, la Pfm, Eugenio Finardi. Anche circa la situazione in Valle, tuttavia, è un gioco di dichiarazioni. «Ognuno manifesti liberamente il suo pensiero, ma ogni eventuale atto di violenza verrà contrastato con fermezza. Saranno circa 500 gli agenti impegnati », afferma Salvini al quale risponde Erwin Durbiano, vicesindaco di Venaus che dice: «Non vedo violenza, nessun atteggiamento che possa lontanamente ricordarla».

Che sia proprio un clima tranquillo però, i poliziotti non lo credono. Mentre Francesco Richetto, valsusino e storico attivista, rincara: «Se Salvini è preoccupato, noi siamo felici. Penso che sia reciproco». Intanto la scadenza per non perdere i fondi Ue pare si sposti a fine settembre. Conte ha di fatto disinnescato il termine previsto per fine luglio, data entro la quale la Ue voleva conoscere le intenzioni italiane e francesi sull' opera. Ora i due Paesi avrebbero tempo fino al 30 settembre per stabilire come usare gli oltre 600 milioni già assegnati.

