IL PD HA UN NOME PER PERDERE LE ELEZIONI A ROMA: ROBERTO GUALTIERI - L’EX MINISTRO DELL’ECONOMIA, CHE NON PRENDE VOTI NEANCHE NEL SUO CONDOMINIO, DOVREBBE ESSERE IL VOLTO PER ESPUGNARE IL CAMPIDOGLIO - SAREBBE L’ENNESIMA “GENIALATA” DI ZINGARETTI CHE IMMAGINA GUALTIERI COME CALAMITA DI CONSENSI SOLO PERCHE’ HA VINTO CON IL 62% IL “SEGGIO ZTL”, OVVERO LE SUPPLETIVE DEL CENTRO STORICO DI ROMA (VEDIAMO NELLE PERIFERIE QUANTO PRENDE…)