CI VOLEVA LA MOGLIE CONTAGIATA DAL CORONAVIRUS PER CONVINCERE SANCHEZ A CHIUDERE LA SPAGNA? ''FAREMO COME L'ITALIA: NEGOZI CHIUSI E TUTTI A CASA''. FINO A DUE GIORNI FA NELLE STRADE SPAGNOLE SI FESTEGGIAVA COME SE NULLA FOSSE, NEL WEEKEND SI DOVEVANO TENERE LE ''FOLLAS'' VALENCIANE, FERMATE SOLO ALL'ULTIMO MINUTO

1. CORONAVIRUS: SPAGNA, POSITIVA LA MOGLIE DI SANCHEZ

pedro sanchez e bedona sanchez

(ANSA-AFP) - La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è positiva al coronavirus. Lo rendono noto fonti ufficiali. In un comunicato citato dai media spagnoli, il governo di Madrid ha informato che la moglie del premier, Begona Gomez, è risultata positiva, ma sia lei sia il marito "stanno bene", entrambi rimangono nel Palazzo della Moncloa e "seguono in ogni momento le misure di prevenzione stabilite dalle autorità sanitarie". Nella nota si sottolinea che Begona Gomez era stata sottoposta al test come "altre persone vicine al presidente del governo".

2. SPAGNA E FRANCIA COME L'ITALIA "NEGOZI CHIUSI E TUTTI A CASA"

Dall'articolo di Marco Bresolin per ''la Stampa''

pedro sanchez con la moglie

I numeri assoluti sono diversi, ma la curva che segnala l' andamento dei contagi di Coronavirus segue per tutti la stessa progressione. È per questo che - dopo i tentennamenti iniziali - sempre più Paesi in Europa hanno deciso di seguire l' esempio dell' Italia. Da domani gli spagnoli non potranno più uscire di casa, se non per andare al lavoro o per acquistare beni di prima necessità.

Madrid segue Roma

Nella progressione della curva, la Spagna è il Paese più vicino all' Italia. E sugli schermi iberici sta andando in onda la versione spagnola di un film già visto pochi giorni fa in Italia. Il contagio ha sfondato quota seimila e i morti sono quasi duecento (+73 in un giorno), più o meno i numeri che l' Italia registrava una settimana fa.

begona gomez moglie di pedro sanchez

Anche per questo la Spagna da domani dovrebbe ritrovarsi nella nostra situazione: chiusi bar, ristoranti e divieto di uscire di casa, se non per andare al lavoro o per acquistare beni di prima necessità. Forti limitazioni anche ai trasporti. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza e ha deciso di concentrare nelle mani di pochi ministri una serie di poteri, ma proprio per questo c' è stato un forte braccio di ferro tra i due partiti di coalizione, con Podemos che ha chiesto ai socialisti maggiore coinvolgimento e l' introduzione di misure economiche per ammortizzare la serrata.

pedro sanchez 2