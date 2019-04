CI VOLEVA NOTRE DAME PER RISVEGLIARE LA RABBIA DEI GILET GIALLI: ''MILIONI PER LA CHIESA, E I POVERI?''. I CASSEUR BRUCIANO AUTO E VETRINE IN PROTESTA CON LA MAXI-COLLETTA PER LA CATTEDRALE CHE HA Già RACCOLTO CENTINAIA DI MILIONI DAI FILANTROPI DI MEZZO MONDO - 189 FERMI, CARICHE DELLA POLIZIA

GILET GIALLI: 70 FERMI, PARIGI BLINDATA, PREVISTI 4 CORTEI

gilet gialli parigi 9

(ANSA) - Nessun disordine in mattinata ma già 70 persone fermate per il 23/o atto della protesta dei gilet gialli, particolarmente temuta dalle autorità per il previsto arrivo nella capitale di almeno un migliaio di "ultrà gialli", 'casseur' infiltrati nelle manifestazioni. A mezzogiorno il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, si è recato all'Eliseo da Emmanuel Macron per fare con il presidente "il punto della situazione" di questo sabato per il quale gruppi di gilet gialli hanno annunciato un nuovo "ultimatum" come quello del 16 marzo, con i più gravi incidenti registrati sugli Champs-Elysees.

gilet gialli parigi 8

La grande avenue resta vietata, così come tutta la zona attorno alla cattedrale di Notre-Dame, devastata lunedì scorso da un incendio. Lo schieramento della polizia è imponente, 60.000 agenti. A Parigi chiuse molte stazioni della metropolitana e guardati a vista i siti a rischio, dall'Assemblée Nationale all'Eliseo. Quattro i cortei previsti nella capitale, uno dei quali dovrebbe raggiungere il centro di Parigi dalla banlieue di Saint-Denis.

GILET GIALLI: AL CENTRO PROTESTA MAXICOLLETTA PER NOTRE-DAME

gilet gialli parigi 7

(ANSA) - Domina, nella manifestazione dei gilet gialli che ha fatto registrare alcuni incidenti a Parigi, la protesta per la maxicolletta a favore della ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame dopo l'incendio. "Milioni per Notre-Dame, e i poveri?" si legge su alcuni cartelli, "Notre-Dame non siamo noi" su altri. Qualche scritta anche a favore di Julian Assange.

GILET GIALLI: SPACCATE VETRINE, SVALIGIATI NEGOZI REPUBLIQUE

gilet gialli parigi 6

(ANSA) - Gli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Parigi, nel corso del corteo dei gilet gialli che è arrivato a Place de la Republique, continuano. I casseur hanno spaccato alcune vetrine e svaligiato dei negozi. E' toccato a McDonald's, poi al magazzino Go Sport (materiale sportivo prelevato dalle vetrine e lanciato verso la folla festante), quindi a un negozio di cellulari.

4. GILET GIALLI: 189 FERMI,ANCORA CARICHE A LA REPUBLIQUE

gilet gialli parigi 5

(ANSA) - Continuano i disordini a place de la Republique, dove l'ordine di dispersione non è stato rispettato dai manifestanti. Squadre di agenti intervengono a ripetizione dove ci sono tentativi di saccheggio o danneggiamenti. Sulla piazza sono stati montati camion con idranti a getto di liquido colorante (blu) per identificare successivamente i manifestanti coinvolti nei disordini. I fermi sono saliti a 189, contro i 15 di una settimana fa a metà pomeriggio.

