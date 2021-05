GIORGIA ON MY MIND – IL “FINANCIAL TIMES” INCORONA LA MELONI: “ASTRO NASCENTE DELL’ESTREMA DESTRA ITALIANA. SEMBRA IN GRADO DI SUPERARE LA LEGA” – LA “DUCETTA”, TRUMPIANA DELLA PRIMA ORA, ORA SPOSA LA DOTTRINA BIDEN SULLA TASSAZIONE ALLE MULTINAZIONALI, PER CONTRASTARE LA “GLOBALIZZAZIONE SELVAGGIA” – L’OBIETTIVO DELLA “DUCETTA” SUL PIANO INTERNAZIONALE: INSERIRSI COME INTERLOCUTORE AFFIDABILE DI UNA DESTRA RESPONSABILE CHE NON VUOLE CONFLITTI…