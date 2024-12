1 dic 2024 20:06

CIAK! VANNO IN ONDA I DEBITI DI CINECITTÀ SPA, REGIA DI NICOLA MACCANICO – DALLA VERIFICA DEI CONTI, SBUCANO PERDITE DI CIRCA 20 MILIONI DI EURO. DI TUTTA QUESTA A DIR POCO ALLARMANTE SITUAZIONE, L’EX AD E DIR. GEN. MACCANICO NON HA DATO ALCUNA COMUNICAZIONE NÉ AL CDA NÉ AL MEF, I CUI DIRITTI SONO ESERCITATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA - È ANCHE EMERSO CHE IL PRINCIPALE ACCORDO COMMERCIALE CONCLUSO NEL BIENNIO 2022/2023 DA MACCANICO CON IL GRUPPO FREMANTLE NON AVREBBE PORTATO REALI RICAVI, MA SOLO UN AUMENTO DI FATTURATO, OPERAZIONE DI AMICHETTISMO CHE GRIDA VENDETTA...