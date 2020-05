IL CIAMBELLANO C'HA 'N BEL BUCO - LA REGINA ELISABETTA HA I CONTI IN ROSSO PER 20 MILIONI DI EURO: IL COLLASSO DEL TURISMO HA ARRESTATO IL FLUSSO DI VISITATORI NEI PALAZZI REALI, CHE FRUTTA 80 MILIONI DI EURO L'ANNO: E DAL LORD CIAMBELLANO, CHE GESTISCE I POSSEDIMENTI DELLA CORONA, È PARTITA UNA EMAIL ALLARMATA A TUTTI I DIPENDENTI. C'È IL RISCHIO DI CONGELAMENTO DEGLI STIPENDI E LICENZIAMENTI - L'AGENDA DELLA REGINA È FERMA FINO AL 2022

Luigi Ippolito per il ''Corriere della Sera''

Londra La pandemia ha scavato un buco da 20 milioni di euro nelle tasche della regina.

Il collasso del turismo negli ultimi due mesi ha arrestato il flusso di visitatori nei palazzi reali, che l' anno scorso aveva fruttato a Elisabetta circa 80 milioni di euro: e dal Lord ciambellano, che gestisce i possedimenti della Corona, è partita una email allarmata a tutti i dipendenti.

WILLIAM PEEL LORD CIAMBELLANO DELLA CORONA

Non che la sovrana rischi la bancarotta: la monarchia riceve ogni anno dai contribuenti britannici circa 100 milioni di euro, che servono a coprire le spese ufficiali (e più di un terzo se ne va per il mantenimento di Buckingham Palace). Ma il Lord ciambellano ha avvertito che i progetti di rinnovamento verranno messi in pausa e i 500 dipendenti della Casa Reale dovranno aspettarsi il congelamento degli stipendi e forse anche dei licenziamenti.

WILLIAM PEEL LORD CIAMBELLANO CON LA REGINA ELISABETTA

«L' intero Paese - ha fatto sapere Buckingham Palace - sarà probabilmente colpito sul piano finanziario dal coronavirus e la Casa Reale non fa eccezione». «Come molte organizzazioni - ha scritto il Lord ciambellano nella sua mail - non siamo immuni dall' impatto della pandemia sulle nostre posizioni finanziarie. Molti progetti sono stati bloccati e tutte le spese - tranne quelle essenziali - sono state sospese».

Per capire l' entità del danno, basti pensare che il castello di Windsor frutta alla monarchia quasi 30 milioni di euro l' anno, mentre Buckingham Palace (che è aperto solo un paio di mesi estivi) ne porta circa 15 nelle casse della Corona. Ora tutti i palazzi reali sono chiusi fino a data da destinarsi: la Gran Bretagna infatti non ha ancora un piano certo per l' uscita dal « lockdown » e le chiusure potrebbero protrarsi fino a dopo l' estate.

Contrariamente a quello che si può pensare, la regina non è ricchissima ed è notoriamente sparagnina: i possedimenti della Corona sono proprietà dello Stato e il suo patrimonio personale è stato valutato in soli 350 milioni di sterline (circa 400 milioni di euro), il che la colloca appena al 372esimo posto nella lista delle persone più ricche di Gran Bretagna appena pubblicata dal Sunday Times .

buckingham palace

Ma non è solo il portafogli a soffrire: anche l' agenda della regina è stata sconvolta dalla pandemia. Già tutti gli impegni ufficiali fino all' autunno sono stati cancellati e la sovrana rimarrà fino ad allora in isolamento a Windsor (con i suoi 94 anni, nessuno vuole correre rischi). Ma adesso si apprende che tutta la pianificazione degli appuntamenti fino al 2022 è in sospeso: il calendario della regina richiede infatti una lunga preparazione e va coordinato con quello degli altri reali oltre che con le visite dei dignitari stranieri. E poiché l' incertezza sul futuro è totale, al momento l' agenda per i prossimi due anni è vuota: anche l' annuale ricevimento diplomatico, quando Elisabetta incontra gli ambasciatori di stanza a Londra, è adesso in forse.

il castello di windsor windsor CAMERA DA LETTO RE CASTELLO WINDSOR