CICCIO KIM HA MANDATO A PUTIN I SOLDATI FETECCHIA - LE TRUPPE NORDCOREANE SPEDITE A COMBATTERE IN RUSSIA SONO NELLE PRIME FASI DELLA LEVA MILITARE: SONO BASSI E MAGROLINI, VISTA LA MANCANZA DI CIBO A PYONGYANG - KIM JONG-UN LI HA MANDATI PER AIUTARE L'ARMATA RUSSA DA CUI DOVREBBERO IMPARARE A COMBATTERE - RUTTE: "IL DISPIEGAMENTO DI TRUPPE NORDCOREANE È UNA SIGNIFICATIVA ESCALATION. PUTIN STA FORNENDO ALLA COREA DEL NORD TECNOLOGIA MILITARE E ALTRO SUPPORTO PER..."

WSJ, LE TRUPPE NORDCOREANE CONTRO KIEV NON SONO IL TOP

putin kim jong un

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Le truppe nordcoreane che si avvicinano alle linee del fronte russo con l'Ucraina potrebbero non essere il top dell'esercito di Kim Jong Un. Lo scrive il Wsj. I militari sono apparentemente giovani, adolescenti o ventenni, e probabilmente nelle prime fasi della leva militare, secondo i filmati e gli ufficiali dell'intelligence.

I soldati sembrano relativamente bassi e di corporatura minuta, il che riflette la malnutrizione diffusa nella povera Corea del Nord, affermano gli analisti militari. Il loro addestramento da forze speciali si sarebbe concentrato su omicidi e distruzione di infrastrutture al confine della montuosa Corea del Sud, ben lontana dalla guerra di trincea che si svolge nelle pianure lungo il confine tra Ucraina e Russia. Le truppe dal volto fresco probabilmente non hanno mai lasciato la Corea del Nord.

NORDCOREA - KIM JONG UN ISPEZIONA L ESERCITO

"Apriranno la strada a quelli più esperti", ha detto James JB Park, ex funzionario della difesa e della sicurezza nazionale sudcoreano ora Kelly Fellow al Pacific Forum, un thinktank con sede alle Hawaii. Se il presidente russo Vladimir Putin richiederà più rinforzi, o Kim vedrà ragioni per essere all'altezza degli impegni bilaterali recentemente rafforzati dai due Paesi, ha aggiunto.

KIEV, 'TRUPPE COREA NORD IN UCRAINA PER IMPARARE DAI RUSSI' NEANCHE ALCUNE TRUPPE NATO SAREBBERO PREPARATE PER QUESTA GUERRA

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "È chiaro che l'esercito della Corea del Nord non può, in linea di principio, essere preparato per una guerra moderna... Ma questo non significa che circa 12.000 soldati della Corea del Nord, tra cui 1.500 forze speciali, non impareranno dai russi. È per questo che sono venuti qui, per acquisire esperienza nel combattimento a Kursk e per aiutare l'esercito russo": lo scrive su Telegram il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, Andriy Kovalenko.

putin kim jong un

Commentando l'articolo del Wall Street Journal, secondo cui Pyongyang ha inviato in Russia "soldati giovani e non addestrati", Kovalenko ha sottolineato che "neanche alcune truppe della Nato sarebbero immediatamente preparate per una guerra come quella che abbiamo con la Russia. Perché nessuno ha mai combattuto in questo modo". "Naturalmente, in Occidente c'è chi è interessato a minimizzare la situazione per non fare nulla. Tuttavia, questo è il modo sbagliato di procedere - ha concluso -.

Tra tre-sei mesi, le forze armate della Corea del Nord che saranno inviate a una guerra moderna, saranno messe alla prova in combattimento. Questa è una minaccia che la Corea del Sud comprende e che la Nato deve comprendere. Perché sono gli Stati baltici che potrebbero essere attaccati in futuro dalla Russia, rinforzata" dalle truppe nordcoreane.

esercitazioni dei soldati nordcoreani video di propaganda 5

NATO, STOP AL DISPIEGAMENTO DI TRUPPE NORDCOREANE IN RUSSIA

(ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - "Oggi posso confermare che truppe nordcoreane sono state inviate in Russia e che unità militari nordcoreane sono state dispiegate nella regione di Kursk. Il dispiegamento di truppe nordcoreane rappresenta una significativa escalation del coinvolgimento della Repubblica Democratica Popolare di Corea nella guerra illegale della Russia, l'ennesima violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e una pericolosa espansione della guerra russa. Deve cessare subito". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte.

"L'approfondimento della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord è una minaccia per la sicurezza sia dell'Indo-Pacifico che dell'Euro-Atlantico" ha spiegato Rutte, sottolineando come ciò mini "la pace nella penisola coreana" e alimenti "la guerra russa contro l'Ucraina". "Pyongyang ha già fornito alla Russia milioni di munizioni e missili balistici che stanno alimentando un grave conflitto nel cuore dell'Europa, minando la pace e la sicurezza globale - ha aggiunto -.

vladimir putin - kim jong un

In cambio, Putin sta fornendo alla Corea del Nord tecnologia militare e altro supporto per aggirare le sanzioni internazionali". "Ciò sottolinea l'importanza che le democrazie si uniscano per sostenere i nostri valori e per affrontare le sfide della nostra sicurezza comune" ha evidenziato il segretario dell'Alleanza Atlantica. Rutte ha riferito poi di aver discusso della "necessità di rafforzare ulteriormente il sostegno militare all'Ucraina".

"Ci stiamo attivamente consultando all'interno dell'alleanza, con l'Ucraina e con i nostri partner dell'Indo-Pacifico su questi sviluppi e continuiamo a monitorare attentamente la situazione" ha spiegato. Oggi una delegazione della Corea del Sud ha informato il Consiglio del Nord Atlantico e altri partner nell'Indo-pacifico - Australia, Giappone e Nuova Zelanda - sul crescente coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra russa contro l'Ucraina.

esercitazioni dei soldati nordcoreani video di propaganda 6

NATO, 'LE TRUPPE NORDCOREANE SEGNO DELLA DISPERAZIONE DI PUTIN'

(ANSA) - "Lo spiegamento di truppe nordcoreane a Kursk è un segnale della crescente disperazione di Putin. Oltre 600.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti nella guerra, e lui non è in grado di sostenere il suo assalto all'Ucraina senza il supporto straniero. Questo perché gli ucraini stanno reagendo con coraggio, resilienza e ingegno".

Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, dopo che i sudcoreani hanno informato sugli schieramenti di truppe della Corea del Nord in Russia. "Gli alleati Nato continueranno a sostenere un'Ucraina libera e democratica perché la sicurezza dell'Ucraina è la nostra sicurezza" ha aggiunto.

NORDCOREA - KIM JONG UN ISPEZIONA L ESERCITO kim jong un incontra vladimir putin in russia 4