Articolo di “The Economist” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Xi Jinping cerca di aumentare il potere della Cina, non quello della Russia. Per la maggior parte di coloro che sono coinvolti negli orrori dell'Ucraina, il tempo non è dalla loro parte. Ogni ora porta nuove agonie per il governo e il popolo ucraino.

Ogni giorno che passa espone, con maggiore chiarezza, l'errore di calcolo del leader della Russia, Vladimir Putin, quando ha lanciato una guerra mirata contro un paese che ha ampiamente sottovalutato. Per l'America e i suoi alleati, l'ammirazione per la resistenza dell'Ucraina è temperata dal timore che non possa durare per sempre, mentre Putin intensifica le uccisioni.

Al contrario, una grande potenza, la Cina, è uno studio sulla pazienza. Privatamente, i suoi funzionari proiettano la fiducia che il tempo consegnerà una soluzione post-bellica che è molto a vantaggio della Cina.

Dall'invasione del 24 febbraio, la Cina ha respinto i ripetuti appelli dei governi stranieri a lavorare più attivamente per convincere la Russia - il suo amico "solido come la roccia" - a porre fine al caos. Non è andata oltre gli appelli alla moderazione da parte di tutte le parti. L'impazienza occidentale si sta manifestando. Il 15 marzo il ministro degli esteri spagnolo ha invitato la Cina a esercitare la sua "influenza sulla Russia".

Alla Cina piace presentarsi come un gigante amante della pace che si oppone alle incursioni straniere. A Pechino e all'ONU, i suoi inviati sono stati lasciati visibilmente contorcersi nel periodo immediatamente successivo all'invasione, dopo aver liquidato gli avvertimenti americani di guerra come bugie.

Spaventati dalla successiva inettitudine della Russia sul campo di battaglia, hanno tempestato gli interlocutori stranieri di domande sui combattimenti. Nel frattempo, la Cina ha mantenuto una posizione di pseudo-neutralità pro-russa, mormorando sul bisogno di pace mentre riecheggiavano gli argomenti di Putin che sta difendendo la Russia contro l'America e la sua alleanza NATO in espansione.

Ora i governi occidentali temono che la Cina possa aver deciso di "sedersi e guardare il disastro", come dice un diplomatico. Nella loro analisi, la Cina si aspetta che la forza bruta russa prevalga entro poche settimane.

Solo una volta che Putin ha evitato l'umiliazione, forse prendendo la capitale ucraina, Kiev, ci si può aspettare che i leader cinesi siano più assertivi sulla necessità di un cessate il fuoco. Allora potrebbero offrirsi di ricostruire le città distrutte dell'Ucraina, sperando che il peso economico della Cina obbligherà gli altri paesi a dimenticare settimane di indifferenza cinese ai crimini russi – scrive The Economist.

La Cina ha buone ragioni per desiderare un risultato che soddisfi Putin. L'umiliazione del leader russo - o peggio ancora, il suo rovesciamento - lascerebbe il presidente cinese, Xi Jinping, personalmente esposto. Xi ha firmato una dichiarazione congiunta con Putin meno di un mese prima dell'invasione, dichiarando che "l'amicizia tra i due stati non ha limiti". Ha anche espresso l'opposizione a qualsiasi ulteriore espansione della NATO e alla costruzione di alleanze americane in Asia.

Ha descritto i loro sistemi politici come "democrazia genuina" e ritratto gli sforzi per promuovere la versione occidentale di essa come una "seria" minaccia alla pace globale. Si tratta di un anno ad alta posta in gioco per Xi, che spera di assicurarsi un terzo mandato come capo del Partito Comunista nel 2022, violando le recenti norme di pensionamento. Non può permettersi di essere visto come sostenitore di un perdente.

Ma non importa come si svolgerà la guerra, la Cina tratterà la sua relazione con il Cremlino come un mezzo per aumentare il potere cinese, non quello della Russia. L'America ha riferito di aver condiviso informazioni con i governi alleati, mostrando che la Russia ha chiesto alla Cina droni, missili terra-aria e altri aiuti militari.

Il ministero degli Esteri cinese ha definito i rapporti "disinformazione". Xi non ha alcun desiderio di condividere la colpa per la guerra di Putin, per quanto "migliore amico" possa essere.

Né ci sono segni che la Cina si affretti ad approfittare di un Occidente distratto attaccando Taiwan, l'isola democratica di 24 milioni di persone che la Cina rivendica come sua. A differenza di Putin, che sembra felice di mettere in scena sfide drammatiche all'ordine globale, Xi sembra più cauto.

Una ragione è economica. I capi delle aziende statali cinesi stanno guardando la guerra con disagio. Molti hanno attività sostanziali non solo in Russia, ma anche in Ucraina. COFCO, un gigante alimentare di proprietà del governo, conta l'Ucraina come una base importante.

China Merchants Group, una società statale, possiede terminali portuali a Odessa, una città ucraina sulla costa del Mar Nero che è in allerta per un attacco russo. Nel 2020 Kharkiv, una città nel nord-est dell'Ucraina, ha accettato di acquistare 40 vagoni per la sua metropolitana dal gruppo ferroviario statale cinese, CRRC. Con le stazioni della metropolitana di Kharkiv che si stanno riempiendo di famiglie che si riparano dagli attacchi russi, il contratto è in pericolo.

Alla Russia piace vantarsi dei suoi legami commerciali con la Cina. Il 4 febbraio, mentre visitava Pechino, Putin ha svelato un accordo di petrolio e gas del valore di 118 miliardi di dollari per molti anni, annunciandolo come parte di un "perno verso est". La Cina denuncia le sanzioni occidentali contro la Russia. Ma i suoi legami economici con la Russia saranno sempre più limitati.

Il petrolio e il gas dominano la relazione commerciale. La Russia è il terzo più grande fornitore di gas della Cina. La Cina ha comprato quasi un terzo delle esportazioni russe di petrolio greggio nel 2020. Ma i recenti accordi energetici tra i due paesi difficilmente saranno una soluzione rapida per la miseria economica della Russia.

La Cina ha importato solo 10 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla Russia nel 2021 attraverso il Power of Siberia, l'unico gasdotto che collega i due paesi, molto al di sotto dei 175 miliardi di metri cubi importati dall'Europa. Anche se la Cina ha appetito per le esportazioni di combustibili fossili cancellate dall'Europa, i relativi giacimenti non sono collegati alla Cina da un gasdotto, rendendo difficile che le vendite perse siano recuperate altrove, notano gli analisti di Gavekal, una società di ricerca.

Per la maggior parte degli altri prodotti russi, la domanda cinese è minuscola. L'Europa e l'America hanno venduto circa 490 miliardi di dollari di beni alla Cina l'anno scorso, sei volte quello che la Russia vende alla Cina. Le armi sono gli unici prodotti russi che hanno un forte appeal in Cina. Dopo che l'Unione Sovietica è crollata nel 1991, una Russia a corto di denaro ha visto il vantaggio di mantenere stretti legami con la Cina. Ha iniziato a vendere al suo ex avversario della guerra fredda decine di miliardi di dollari di armi in eccesso, tra cui jet, sottomarini, elicotteri, cacciatorpediniere e missili.

Queste vendite sono calate bruscamente dopo il 2006, in parte perché la Russia si è opposta alla clonazione cinese palese e in parte perché la Cina voleva più armi all'avanguardia, che il Cremlino non era disposto a vendere. Ma la Russia ha ingoiato i suoi dubbi quando l'Occidente ha imposto sanzioni alla Russia per punirla per la presa della Crimea nel 2014. Ha accettato di vendere alla Cina attrezzature di qualità superiore, compresi i sistemi missilistici e i caccia, a condizione che la Cina compri all'ingrosso per consentire alla Russia di ottenere un profitto decente prima che la tecnologia sia inevitabilmente copiata.

La Cina può ora chiedere trasferimenti più rapidi di attrezzature russe avanzate, in particolare la tecnologia dei sottomarini e della difesa aerea. Potrebbe approfittare della situazione economica della Russia per fare pressione sul Cremlino per trattenere tali armi dall'India e dal Vietnam. Entrambi questi paesi sono rivali della Cina, ma finora questo non ha dissuaso la Russia dal vendere loro armi.

Le sanzioni occidentali stanno rendendo difficile alla Russia l'acquisto di tecnologia. Ma non è certo che la Cina possa colmare il deficit. Prendiamo, per esempio, l'industria aeronautica: la Russia ha un disperato bisogno di attrezzature per farla funzionare. L'America da sola ha venduto alla Russia più di 880 milioni di dollari di aerei, motori e parti nel 2021. Le speranze di Mosca che la Cina intervenga sono state deluse il 10 marzo, quando un funzionario dell'aviazione russa ha detto ai media locali che le aziende cinesi si rifiutavano di vendere parti di aerei al paese. Il funzionario dell'aviazione è stato licenziato per aver fatto questa rivelazione.

La decisione delle aziende cinesi di stare alla larga dalla Russia suggerisce la paura delle sanzioni che l'America potrebbe imporre loro se facessero affari con aziende o individui russi che sono nel mirino delle sanzioni occidentali. L'industria aeronautica cinese è quasi completamente dipendente dalla tecnologia americana per produrre parti, dice Richard Aboulafia di Teal, una società di consulenza aerospaziale. Altri potenziali fornitori di tecnologia in Cina probabilmente condividono questa ansia sulla possibile risposta dell'America.

La Russia può sperare in un maggiore coinvolgimento cinese nella sua industria petrolifera dopo la decisione di Shell e BP, due major occidentali del petrolio, di ritirarsi a causa dell'invasione. Le imprese cinesi porterebbero un potente sostegno finanziario, ma non sarebbero in grado di eguagliare l'esperienza tecnologica delle imprese occidentali, dice Ben Cahill del Centro per gli studi strategici e internazionali, un think-tank di Washington. E la dipendenza dalle aziende cinesi darebbe alla Cina "un sacco di influenza sulla Russia", dice il signor Cahill. "Probabilmente guideranno una trattativa difficile".

I media statali in Cina hanno propagandato la partenza delle multinazionali occidentali dalla Russia come un'opportunità di business per le imprese cinesi. Per alcune, può essere. Una società cinese, Xiaomi, ha già una quota vicina al 40% del mercato degli smartphone in Russia. Probabilmente beneficerà dell'arresto delle operazioni di Apple in Russia. Ma le vendite di Xiaomi nel paese contribuiscono solo al 3% delle sue vendite globali. Lo stato precario dell'economia russa potrebbe scoraggiarla dal fare nuovi investimenti.

Si dice che i gruppi statali stiano cercando possibili acquisizioni in Russia mentre i prezzi degli asset russi scendono. Le banche cinesi potrebbero sostenere il finanziamento del commercio denominato in yuan con la Russia utilizzando il CIPS, il sistema di pagamenti transfrontalieri della Cina. Ma le aziende cinesi sono consapevoli del rischio per la loro reputazione in altri mercati più importanti, se dovessero entrare in Russia. E i prestatori cinesi rischiano di essere colpiti da sanzioni.

Anche così, il partito comunista cinese vede benefici politici in casa dalla guerra: ha contribuito ad alimentare il sentimento nazionalista che piace al partito. I funzionari cinesi hanno alimentato questo sentimento con la retorica anti-americana, e appoggiando le affermazioni di Putin che l'Ucraina è una marionetta dell'Occidente infestata dai nazisti. I media ufficiali e i siti web nazionalisti descrivono la Russia come una vittima della stessa prepotenza occidentale che la Cina ha a lungo sopportato. La televisione di stato e il ministero degli esteri cinese hanno ripetuto e amplificato la disinformazione russa, in particolare sui laboratori ucraini che sarebbero centri segreti controllati dal Pentagono per la ricerca di armi biologiche. Online, le espressioni di simpatia per l'Ucraina sono spesso cancellate dai censori. Essi includono un'intervista amichevole con gli atleti ucraini alle Paralimpiadi di Pechino, che è sparita dopo aver attirato troppe visualizzazioni.

Alla richiesta di descrivere l'obiettivo strategico della Cina, i diplomatici di più di una dozzina di ambasciate a Pechino sono quasi unanimi. Dicono che la Cina vuole un ordine mondiale costruito intorno a sfere d'influenza, con la Cina che controlla l'Asia, la Russia che esercita un veto sugli accordi di sicurezza in Europa e l'America respinta verso le proprie coste. Se un tale ordine è aiutato nell'esistenza dalla guerra della Russia in Ucraina, così sia. Ma l'interesse prevalente della Cina è la propria ascesa, e se sarà bloccata dall'America. Per come la vedono loro, la principale competizione globale è tra una Cina in ascesa e un'America in declino che è troppo razzista e viziosa per permettere a un gigante asiatico di diventare un suo pari.

I funzionari di Pechino rispondono all'orrore straniero per la posizione della Cina sull'Ucraina con un misto di spavalderia e blandizie. L'America è oggetto di spacconate, con studiosi e consiglieri di governo che dichiarano che la guerra ha esposto la debolezza del presidente Joe Biden e la sua paura dell'arsenale nucleare di Putin. Prevedono che le sanzioni non riusciranno a spezzare la volontà della Russia - un punto di grande interesse per la Cina, che sa che affronterebbe una punizione simile se invadesse Taiwan.

Al contrario, i governi europei con mercati e tecnologie a cui la Cina vuole accedere, in particolare Germania e Francia, vengono presi di mira con un'offensiva di fascino. Agli europei viene detto che l'America vuole trarre profitto dalla guerra, mentre l'Europa paga il prezzo dell'impennata dei prezzi del petrolio e del gas e una marea di rifugiati ucraini. È il momento per gli europei di cercare più autonomia dall'America e di approfondire i legami con la Cina, corre il messaggio dei funzionari cinesi e degli accademici.

In realtà, la Cina ha da guadagnare più di ogni altro paese dall'isolamento della Russia. Xi e Putin possono condividere un legame come uomini forti nazionalisti, che si sentono entrambi sotto assedio dall'America. Entrambi sono ossessionati dalla minaccia dei movimenti di opposizione democratica, denunciando le proteste da Hong Kong a Mosca come rivoluzioni colorate controllate dagli americani. Ma non è passato molto tempo da quando i leader russi erano intensamente diffidenti nel diventare dipendenti dalla Cina, un vicino con un'economia e una popolazione dieci volte più grande di quella della Russia.

Negli ultimi 20 anni Alexei Venediktov, il fondatore di Ekho Moskvy, una stazione radio indipendente recentemente chiusa dalle autorità russe, ha condotto un sondaggio informale ma informativo. Ogni volta che vedeva Putin, o uno dei suoi consiglieri di sicurezza, nominava tre minacce - Cina, terrorismo islamico e NATO - e chiedeva loro di classificarle. Nei primi due mandati presidenziali di Putin, dal 2000 al 2008, il terrorismo islamico era in cima, seguito dalla Cina e dalla NATO. Dopo il 2008, l'ordine è cambiato: la Cina era vista come la più grande minaccia, seguita dalla NATO e dal terrorismo islamico. Dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia e il perno verso la Cina, l'ordine è cambiato di nuovo: NATO, poi il terrorismo islamico, poi la Cina. Per Putin, l'invasione dell'Ucraina non è solo un tentativo di riconquistare lo storico territorio russo. È una guerra all'Occidente, e la Cina è il partner più potente che la Russia può vedere.

Se Putin è disposto a rafforzare la Cina come campione contro l'America, gli esperti cinesi vedono delle opportunità. "Prima, i russi parlavano e parlavano solo di cooperazione" in luoghi come le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, dice Wang Yiwei della Renmin University. La Russia domina ancora questa regione, anche attraverso una zona commerciale controllata da Mosca, l'Unione economica eurasiatica. Ma forse, dice Wang, la Russia "dovrà pensare a guardare verso est ora, e non preoccuparsi troppo dell'influenza cinese".

La Russia potrebbe anche dover dare più spazio alla Cina nell'Artico, suggerisce un diplomatico di Pechino. La Cina vede quella regione come una nuova frontiera strategica. Vuole avere accesso alle risorse naturali, comprese le zone di pesca. Vorrebbe posare cavi digitali attraverso di essa per collegare l'Asia e l'Europa. Ci possono essere opportunità per le imprese cinesi di costruire porti lungo le coste settentrionali della Russia, poiché il cambiamento climatico apre nuove rotte di navigazione. "Una Russia indebolita sarà più malleabile", prevede il diplomatico.

La Cina manterrà stretti legami militari con la Russia. Questi sono stati centrali per le loro relazioni nell'era post-sovietica, con i due paesi che spesso mettono in scena esercitazioni militari insieme. Con la costernazione di alcuni paesi della NATO, le loro marine hanno tenuto manovre nel Mediterraneo e nel Baltico. Un esercizio che ha coinvolto circa 10.000 truppe russe e cinesi nel nord-ovest della Cina l'anno scorso è stato il primo ad avere un centro di comando e controllo congiunto e truppe russe che utilizzano armi cinesi.

Ma mentre l'equilibrio di potere si sposta sempre più a favore della Cina, molti analisti si aspettano che gli scambi militari diventino sempre più in sintonia con le esigenze della Cina. L'America e i suoi alleati temono che la Russia possa aiutare la Cina a modernizzare ed espandere il suo arsenale nucleare, e a costruire un sistema combinato di allarme preventivo che copra entrambi i paesi.

"Le armi nucleari sono un'area in cui la Cina pensa che la Russia possieda ancora capacità superiori in certe aree, e possiede una più ricca esperienza operativa e di addestramento", dice Zhao Tong del Carnegie Endowment for International Peace di Pechino.

Eppure, le due parti sono lontane dallo stabilire il tipo di interoperabilità che l'America e i suoi alleati hanno costruito per decenni. I loro sistemi di armi non sono ampiamente compatibili. Anche le differenze linguistiche sono un ostacolo: pochi da entrambe le parti parlano sia cinese che russo. Non hanno un trattato di difesa reciproca.

La Russia sostiene la posizione della Cina su Taiwan, ma probabilmente guarderebbe dall'altra parte se attaccasse. Nessuno dei due paesi vuole essere coinvolto nei conflitti dell'altro. Né sono operativamente pronti per più di una missione congiunta antiterrorismo, umanitaria o di evacuazione.

Una questione che i leader cinesi devono affrontare ora è se i benefici di tali esercitazioni valgono i costi politici, non solo in Occidente, ma tra i paesi in via di sviluppo, molti dei quali si esercitano anche con la Cina, ma hanno denunciato l'invasione della Russia in Ucraina. La Cina potrebbe preferire posticipare o ridimensionare le esercitazioni congiunte con la Russia piuttosto che sospenderle completamente. La preoccupazione russa per l'Ucraina può fornire una pausa conveniente. In base al calendario degli ultimi anni, la prossima grande esercitazione combinata dovrebbe aver luogo quest'estate o in autunno. Non è chiaro se ce ne sarà una.

Mentre i razzi piovono sulle città ucraine, i diplomatici cinesi si sono occupati di gestire la difficile ottica del loro approccio attendista alla guerra di Putin. Il 16 marzo Qin Gang, l'ambasciatore cinese in America, ha scritto sul Washington Post che: "Il conflitto tra Russia e Ucraina non fa bene alla Cina. Se la Cina avesse saputo della crisi imminente, avremmo fatto del nostro meglio per prevenirla".

Ahimè, notano i diplomatici, non ci sono segni che a queste pie parole corrispondano azioni cinesi, con una reale pressione sul signor Putin per fermare le uccisioni. La ferocia russa può essere imbarazzante per la Cina, ma una fine umiliante dell'invasione del signor Putin sarebbe ancora meno gradita se vendicasse l'America e l'Occidente. Nel frattempo, la Cina ha iniziato a fare lobbying contro le sanzioni destinate a far pagare a Putin il suo crimine, soprattutto se potrebbero colpire le aziende cinesi. "Né la guerra né le sanzioni possono portare la pace", ha sostenuto il signor Qin. Mentre gran parte del mondo cerca una fine urgente alle agonie dell'Ucraina, la Cina prende tempo e pensa al futuro.