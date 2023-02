LA CINA NEL PALLONE! IL SEGRETARIO DI STATO USA ANTONY BLINKEN RINVIA IL VIAGGIO A PECHINO PER IL PALLONE-SPIA AVVISTATO SUI CIELI DEGLI STATI UNITI. LA CINA: ”È SOLO UNO STRUMENTO METEO” - XI JINPING AVEVA NECESSITÀ DI EVITARE OGNI POSSIBILE CRISI CON GLI USA PER RILANCIARE L’ECONOMIA. SENZA CONTARE I MOLTEPLICI FRONTI APERTI DAL DRAGONE: DALLA MINACCIA COSTANTE NEI CONFRONTI DI TAIWAN, AL SOSPETTO DI SOSTEGNO TECNOLOGICO ALLE FORZE ARMATE RUSSE...

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per corriere.it

È esploso in faccia alla diplomazia il pallone-spia cinese avvistato sui cieli degli Stati Uniti.

Dopo un fuoco di polemiche, la Casa Bianca ha deciso di rinviare la missione del segretario di Stato Antony Blinken, che sarebbe dovuto andare domenica a Pechino per riannodare il dialogo con Xi Jinping.

Fonti dell’amministrazione Biden hanno detto all’agenzia Bloomberg che procedere con la visita avrebbe dato un segnale sbagliato (di debolezza) ai cinesi e che per questo è stato deciso di prendere tempo. Avevano cercato di temporeggiare anche a Pechino, per non aggravare la situazione. La prima risposta della portavoce degli Esteri cinese Mao Ning, questa mattina, era stata un invito alla «calma e alla cautela senza fare sensazionalismo prima di avere una chiara comprensione dei fatti». Solo in serata (ora cinese) la diplomazia di Pechino aveva elaborato la sua versione ufficiale: «Il velivolo aerostatico aveva scopi civili, ricerca principalmente meteorologica; ha deviato dalla rotta prevista per cause di forza maggiore, venti di ponente che lo hanno spinto sullo spazio aereo americano».

In questa fase dunque, per ammissione del suo giornale, Xi Jinping ha bisogno degli americani per rilanciare l’economia. Sembra disposto a qualche correzione di rotta degna di attenzione: ha riaperto la Cina ai viaggi dopo tre anni di inseguimento del Covid Zero; ha proclamato che il primo obiettivo di Pechino è lo sviluppo economico; per dimostrare che il Partito è rispetta l’impresa privata e le regole di mercato ha sostenuto che l’offensiva contro Big Tech in versione mandarina è terminata (Jack Ma sembra normalizzato, ma intanto si è rivisto in giro a Hong Kong e la Borsa cinese si è rimessa a macinare guadagni correndo verso una fase «toro»).

Osserva Jude Blanchette, analista di affari cinesi al Center for Strategic and International Studies di Washington: «Penso che l’obiettivo sia di allontanarsi da questa nuova Guerra fredda, evitando una “Crisi dei missili” come quella Usa-Urss intorno a Cuba nel 1962. Un pallone vagante nei cieli d’America mette alla prova questa previsione.

